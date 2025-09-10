Implementa acciones para prevenir violencia familiar: Tamaulipas

Con el objetivo de prevenir el delito en sus diversas modalidades, principalmente el de la violencia familiar, la Secretaría de Seguridad Pública realiza diversas acciones de proximidad en municipios de la frontera, zona centro y sur del estado.

Norma Alicia Ávila, Coordinadora Operativa de la Guardia Estatal de Género, dijo que se trata de una estrategia que tiene como finalidad, prevenir la violencia familiar y la comisión del delito en espacios públicos de la entidad.

Cabe destacar que los elementos realizan recorridos pie tierra en plazas públicas y centros comerciales, manteniendo un contacto directo con la ciudadanía para dar a conocer las funciones que se realizan, además de salvaguardar el orden y la paz pública.

En Tamaulipas la violencia en contra de las mujeres se incrementa de manera considerable durante los fines de semana y más aún en quincena, informó Norma Alicia Ávila, al referir que los municipios de Reynosa, Altamira y Victoria, registran los más altos índices.

La violencia generalmente contra las mujeres se incrementa el fin de semana y tan solo durante el periodo vacacional de verano, se incrementaron los reportes de 15 y 25 diarios en la entidad.

Exhortaron a la ciudadanía a denunciar estos casos de manera formal a través del 911 y de manera anónima mediante el 089.

