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Nuevo León

Implementará San Pedro Circuito Mundialista de transporte gratis

La iniciativa busca facilitar la movilidad durante el evento deportivo internacional, ofreciendo una alternativa cómoda, segura y eficiente

  • 10
  • Junio
    2026

El Municipio de San Pedro implementó el Circuito Mundialista, un servicio de transporte gratuito que conectará algunos de los puntos turísticos más importantes del municipio durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Juan Pablo Castuera, secretario ejecutivo del alcalde, informó que este circuito entrará en funcionamiento del 11 de junio al 20 de julio. La finalidad es acercar a los turistas a las zonas emblemáticas de la ciudad.

“En San Pedro estamos listos para recibir al mundo y por eso pusimos en marcha una forma gratuita, cómoda y segura de recorrer nuestra ciudad: el Circuito Mundialista”, detalló.

Por su parte, el Secretario General, Luis Susarrey, indicó que se busca facilitar la movilidad de residentes y turistas durante el evento deportivo internacional, ofreciendo una alternativa cómoda, segura y eficiente para desplazarse entre áreas comerciales, culturales, hoteleras y de entretenimiento.

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El Circuito Mundialista operará diariamente de las 8:00 de la mañana a 00:00 del día siguiente, con tres unidades en circulación continua. A partir de las 21:00 horas, la frecuencia se ajustará de acuerdo con la demanda de los usuarios.
Entre los destinos que conectará el servicio se encuentran:

- City Fest San Pedro 2026, en Valle Oriente.
- Fashion Drive.
- Palacio de Hierro.
- Distrito Armida.
- Arboleda.
- Museo La Milarca.
- Centrito Valle.
- Punto Valle.
- Las principales zonas hoteleras y de restaurantes del municipio.


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