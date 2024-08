Impugnará MC ante Sala Regional elección de Monterrey

Movimiento Ciudadano aseguró que seguirá proceso de impugnación ante la Sala Regional, tras la ratificación del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEENL) al triunfo por la alcaldía de Adrián de la Garza.



La vicecoordinadora y vocera de la bancada del partido, Sandra Pámanes en rueda de prensa, aseguró que darán paso a la siguiente instancia electoral y en paralelo una denuncia ante una sala especializada por violencia de género.



“Tomaremos todas las vías legales la integración del nuevo expediente para ser presentado en tiempo y forma ante la sala regional.



“De una manera paralela iniciaremos este proceso de denuncia en la Sala Especializada por el delito en contra de Mariana Rodríguez”, señaló Pámanes.



Esto luego de que los magistrados decidieron que las pruebas presentadas en el anexo de la demanda de inconformidad interpuesta por la excandidata, Mariana Rodríguez el pasado 12 de junio no fueron determinantes para anular la elección.



Sandra Pámanes indicó que seguirán al “pie del cañón” para darle su lugar a la opinión de los votantes y que seguirán escuchando la voz de cada una de las personas para evidenciar lo que sucede no solo en Monterrey, sino en Nuevo León.



“Nosotros seguiremos luchando por que no se trata de ganar o perder una elección, se trata de salvaguardar el espíritu democrático y sobre todo la vida institucional de una ciudad como es Monterrey.



“A los ciudadanos les decimos, estamos en pie de lucha, la voz de ustedes y de sus familias, las seguiremos escuchando, que no nos vamos a detener, que seguiremos evidenciando lo que ocurre en Nuevo León, lo que ocurre en Monterrey”

