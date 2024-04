Impulsará Mariana Línea 7 del Metro; será la más grande de NL

De ganar la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que la capital de Nuevo León transitará a un nuevo modelo de ciudad.

Plan que va desde habilitar la Línea 7 del Metro para conectar el poniente con el primer cuadro de la ciudad, apostar por la verticalidad, recuperar el Centro, convertir al municipio en la capital del nearshoring, así como agilizar y digitalizar los trámites de desarrollo urbano.

Esto lo planteó la candidata en la presentación del tercero de ocho ejes de su propuesta de campaña: Monterrey del Futuro.

“Un Monterrey en donde nos podamos mover, un Monterrey donde podamos vivir, y un Monterrey en donde podamos trabajar”, puntualizó Mariana Rodríguez, es su visión del Monterrey del Futuro.

Explicó además los puntos medulares del tercer eje que presentó ayer en el auditorio Convex, el cual contó con un lleno total por simpatizantes y militantes del partido naranja, quienes mantuvieron el evento en tono festivo cantando y vitoreando a la candidata.



PLAN PARA LA MOVILIDAD

Para lograrlo, Mariana Rodríguez explicó que su Tercer Eje Monterrey del Futuro tiene una propuesta transversal que consiste en acercar los servicios a la comunidad, impulsar el desarrollo de distritos estratégicos en innovación y habilitar cinco delegaciones municipales que estarán en las zonas sur, centro, centro, centro poniente, norponiente y poniente.

Con ello, la abanderada emecista a la alcaldía regia prometió que echará a andar proyectos como la nueva Línea 7 del Metro con sistema Digital Rail Transit (DRT), el cual consiste en trenes articulados que se mueven por carriles exclusivos en avenidas principales.

Mariana precisó que este ramal será la más grande del estado, pues recorrerá 19 kilómetros.

La candidata presentó un mapa de trazado de la nueva Línea 7 del Metro, el cual comenzaría en la avenida Juárez del Centro de Monterrey, avanzaría hacia el norte para tomar la calle Guerrero, luego hacia el poniente por Ruiz Cortines y luego se incorporaría a Lincoln para llegar al extremo poniente de Monterrey.

Presentó además los rénderes del proyecto en los que se puede ver las unidades DRT por un carril exclusivo en la vialidad.

También dijo que su proyecto contempla la rehabilitación de banquetas accesibles y verdes, transporte público de calidad con más camiones y más rutas y paraderos seguros, todo esto conforma su visión de movilidad.

En su visión del Vivir, la candidata prometió un Monterrey vertical, con nuevos bosques urbanos, seguir recuperando el centro de Monterrey y convertirlo en un lugar en el que todos y todas puedan vivir, trabajar y visitar.

CAPITAL DEL NERSHORING Y DE LA INNOVACIÓN

En su visión de Trabajar, Mariana dijo que de ganar la alcaldía de Monterrey convertirá a la ciudad en la Capital del Nearshoring Corporativo.

“Vamos a convertir a Monterrey en la capital del nearshoring, pero no me refiero a las empresas e industrias, me refiero a los corporativos. Los corporativos de estas empresas sí se pueden establecer y si nos pueden ayudar a recuperar el Centro y algunas otras áreas de nuestro municipio.

“La verticalidad nos va a ayudar a que estos corporativos lleguen a que sus empresarios y las personas que trabajan puedan vivir cerca de estos corporativos… Si en el pasado Monterrey fue la capital de la industria, en el presente va a ser la capital de la innovación”, aseguró Rodríguez.

De igual forma, la abanderada emecista señaló que creará un nuevo reglamento de eficiencia energética, además remarcó que agilizará y digitalizará los trámites de desarrollo urbano para los ciudadanos.

