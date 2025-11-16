Cerrar X
Nuevo León

IMSS aclara que muerte de paciente no fue por falta de antídoto

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León aclaró la atención brindada a una mujer que falleció tras sufrir la picadura de una araña viuda negra

  • 16
  • Noviembre
    2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León aclaró la atención brindada a una mujer que falleció tras sufrir la picadura de una araña viuda negra, luego de que ingresara en estado crítico a unidades médicas del sur del estado.

En el comunicado se señala que el viernes 14 de noviembre, Perla Patricia Morales, de 38 años, llegó por sus propios medios a la Unidad de Medicina Familiar No. 16 en Allende, ya en shock anafiláctico, una reacción alérgica grave y potencialmente mortal.

tmedyt.JPG

El personal médico aplicó de inmediato los protocolos correspondientes para detener el avance de la reacción.

El IMSS señaló que la clínica sí cuenta con antídoto contra veneno de araña; sin embargo, debido al estado crítico de la paciente, la prioridad inicial fue estabilizar la reacción alérgica antes de administrar el suero.

Ante el deterioro de su condición, Morales fue trasladada al Hospital General de Subzona No. 11 en Montemorelos, donde fue intubada de inmediato. Paralelamente al tratamiento contra el shock, se aplicó una dosis del antídoto para viuda negra.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la paciente entró en paro alrededor de las 20:30 horas.

Durante 40 minutos se realizaron maniobras avanzadas de reanimación y se administraron dosis de adrenalina; sin embargo, Morales falleció a las 21:30 horas.

El IMSS Nuevo León lamentó profundamente el deceso y expresó sus condolencias a los familiares, reiterando que se actuó conforme a los protocolos clínicos establecidos para este tipo de emergencias.

Perla Patricia se empezó a sentir mal

La víctima, Perla Patricia Morales, realizaba labores en el exterior de su domicilio cuando fue atacada y, poco después, comenzó a presentar síntomas que evolucionaron rápidamente a un shock anafiláctico.

Este caso ha generado preocupación en la región debido a la presencia de este tipo de arácnidos y a la rapidez con la que pueden desencadenar reacciones potencialmente mortales.


