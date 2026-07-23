Inaugura Adrián de la Garza ampliación de avenida Pedro Infante

La obra, que tuvo una inversión cercana a los $30 millones de pesos, comprende casi 500 metros lineales de nueva vialidad en sentido norte-sur

La ampliación de la avenida Pedro Infante, al poniente de Monterrey, fue inaugurada este jueves, con lo que se incorpora un nuevo acceso de tres carriles que busca agilizar la circulación hacia una de las zonas con mayor crecimiento habitacional, educativo y comercial de la ciudad.

La obra, que tuvo una inversión cercana a los $30 millones de pesos, comprende casi 500 metros lineales de nueva vialidad en sentido norte-sur y permitirá mejorar la conexión con las avenidas Lince, Richard E. Byrd y Paseo de los Leones.

Durante la apertura de la vialidad, el alcalde Adrián de la Garza señaló que el proyecto responde al incremento en el flujo vehicular que registra ese sector del municipio.

Vemos que hay, obviamente, mucha circulación por esta área. Como vemos, tienen que tomar un solo acceso y ahora, con esta posibilidad, habrá un acceso extra con tres carriles, que harán posible llegar a las escuelas y a las áreas de servicios de esta zona de la ciudad, mejorando la movilidad y la calidad de vida de todos los ciudadanos”, expresó.

Además de los tres carriles de circulación, la obra incluye banquetas de cuatro metros de ancho, áreas verdes, un camellón central de 10 metros con jardinería y nueva infraestructura peatonal.

De acuerdo con el municipio, la vialidad fue construida con carpeta asfáltica, base cementada y terraplén para incrementar su vida útil y ofrecer mejores condiciones de seguridad para los automovilistas.

Los trabajos se realizaron durante un periodo de 10 meses y, según las autoridades, generaron alrededor de 100 empleos directos y 200 indirectos.

Con la apertura de este tramo, se espera facilitar el acceso a fraccionamientos, planteles educativos y establecimientos comerciales ubicados en el poniente de Monterrey, una de las zonas que ha registrado mayor desarrollo urbano en los últimos años.