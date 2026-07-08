El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, explicó que además de la rehabilitación del parque, se intervino el camellón de la calle Guillermo Baffin

Inicio / Nuevo León / Inaugura Adrián de la Garza la renovación de parque en Cumbres

Con una inversión de $7.5 millones de pesos, el municipio de Monterrey entregó la rehabilitación del Parque Los Navegantes y la intervención del camellón de la calle Guillermo Baffin, en la colonia Cumbres Quinto Sector.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, así como integrantes de su gabinete, encabezó la entrega de las obras a los vecinos, quienes ahora cuentan con un parque que incluye una cancha de futbol 7 rehabilitada, andadores, acceso universal y un área con techumbre.

Durante el evento, el edil reconoció la participación de la mesa directiva y de los habitantes de la colonia, al señalar que la organización vecinal facilita la identificación de las necesidades y la ejecución de proyectos de infraestructura.

"A nosotros nos facilita mucho el trabajo en donde hay una mesa directiva organizada, vecinos organizados, pues sabemos muy bien hacia dónde tenemos que apuntar, qué hacer para poder lograr en la parte de infraestructura de los parques, en donde todos los vecinos estén conformes", expresó el alcalde regio.

El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, explicó que además de la rehabilitación del parque, se intervino el camellón de la calle Guillermo Baffin para resolver un problema pluvial que afectaba a los residentes y, al mismo tiempo, mejorar la imagen urbana de la colonia.

Como parte de las obras, se colocaron 60 bancas metálicas, se instaló nuevo pasto sintético en la cancha de futbol 7, se dio mantenimiento a la reja perimetral, se construyeron banquetas y andadores, se habilitó un área con techumbre y mobiliario para picnic, además de nueva iluminación y aparatos para ejercicio.

En la entrega también estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Wendy Cordero; los secretarios de Administración, Marcelo Segovia; de Servicios Públicos, Hugo Salinas; y de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; además de los directores del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; de Cultura Física y Deportes, Aldo de Nigris; y de Servicios Públicos Zona Poniente, Alan Ambriz.