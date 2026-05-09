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Nacional

Sheinbaum inaugura hospital universitario del IMSS en Sonora

La nueva unidad 'Doctor Ernesto Ramos Bours' en Hermosillo combina atención médica y formación de futuros médicos con una inversión superior a mil millones

  • 09
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado en Hermosillo, Sonora, la inauguración del Hospital General de Zona No. 15 del IMSS “Doctor Ernesto Ramos Bours”, una nueva unidad médica que no solo ampliará la atención hospitalaria para derechohabientes, sino que también funcionará como hospital universitario para la formación de nuevas generaciones de médicos.

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Acompañada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, autoridades federales, estatales y directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la mandataria realizó el corte de listón inaugural y recorrió las instalaciones del complejo, considerado uno de los proyectos de salud más relevantes para Sonora.

De acuerdo con información oficial, el hospital recibió una inversión superior a mil millones de pesos destinados a modernización, infraestructura y equipamiento médico especializado.

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La nueva unidad cuenta con 90 camas hospitalarias, distribuidas estratégicamente para fortalecer áreas prioritarias:

  • 29 camas en medicina interna
  • 17 camas en ginecología
  • 10 camas en pediatría

El resto en otras áreas de atención especializada

Con esta capacidad, el Hospital General de Zona No. 15 busca responder a la creciente demanda de servicios médicos en Hermosillo y ampliar la cobertura del IMSS en la región.

Hospital universitario: formación médica dentro del sistema de salud
Uno de los elementosmás destacados del proyecto es su modelo como sede universitaria.

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Cada año, el hospital recibirá a 100 egresados de Medicina, principalmente de la Universidad de Sonora, aunque también de otras instituciones, para realizar prácticas clínicas, capacitación profesional y formación especializada dentro de un entorno hospitalario de alta demanda.

Este esquema permitirá fortalecer tanto la educación médica como la disponibilidad futura de personal de salud, en un contexto nacional donde la formación de especialistas se ha convertido en prioridad.

Un proyecto estratégico para Sonora

Durante el evento, también estuvieron presentes el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía, quienes destacaron que el hospital representa una apuesta por integrar infraestructura, docencia y atención médica en un solo espacio.

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El modelo universitario permitirá que los estudiantes complementen su preparación académica con experiencia práctica, mientras se fortalece el sistema hospitalario regional.

 

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