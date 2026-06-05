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Nuevo León

Incendio de plásticos y tarimas moviliza en Santa Catarina

En las labores para combatir al siniestro participan cuatro unidades de Bomberos Nuevo León y personal de Protección Civil municipal.

  • 05
  • Junio
    2026

Un incendio que consume material plástico y tarimas provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Santa Catarina.

El siniestro se registra en un predio donde una densa columna de humo negro continúa siendo visible debido a que el fuego aún no ha sido completamente controlado.

En las labores de combate participan cuatro unidades de Bomberos Nuevo León y personal de Protección Civil municipal.

Las llamas permanecen activas, por lo que los brigadistas realizan maniobras de enfriamiento para evitar que el incendio se reavive o se extienda a otras áreas.

Las autoridades informaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas y que tampoco existe riesgo de propagación hacia predios cercanos, ya que el área afectada cuenta con una barda perimetral que ayuda a contener el fuego.

Los trabajos para sofocar por completo el incendio continúan en la zona, mientras las autoridades mantienen el monitoreo del lugar para descartar cualquier situación de riesgo.


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