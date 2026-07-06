El reporte fue recibido alrededor de las 20:25 horas, desde el municipio de García, donde elementos de Protección Civil mantienen labores de monitoreo

Inicio / Nuevo León / Causa rayo incendio forestal en el Cerro del Fraile

Un incendio forestal presuntamente originado por la caída de un rayo se registró la noche de este lunes en la parte alta del Cerro del Fraile, en el municipio de García, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León mantienen labores de monitoreo.

“Elementos de Protección Civil de Nuevo León acuden al sitio para realizar labores de monitoreo tras el reporte de un incendio forestal en la parte alta del Cerro del Fraile, presuntamente originado por la caída de un rayo”, informó la corporación estatal.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:25 horas, cuando personal de la corporación acudió al sitio para evaluar la situación; sin embargo, debido a las condiciones del lugar, las labores de combate fueron pospuestas.

“Debido a las condiciones del terreno y a la hora del reporte, el incidente se mantiene bajo monitoreo permanente durante la noche”, se agregó.

Las autoridades informaron que será a primera hora del martes cuando las brigadas Fénix, junto con los brigadistas correspondientes, inicien las acciones de combate y sofocación.

Protección Civil de Nuevo León señaló que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier cambio en la situación.