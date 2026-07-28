Equipados con cámaras y visión nocturna, recorrerán espacios públicos enviando información al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo

Inicio / Nuevo León / Incorpora San Pedro perros robot a labores de vigilancia pública

Como parte de su estrategia de innovación en materia de seguridad, el municipio de San Pedro Garza García incorporó perros robot a las labores de vigilancia.

Los nuevos dispositivos forman parte del Escuadrón Canino Tecnológico de Seguridad Pública y realizarán recorridos en parques, plazas y otros espacios públicos, desde donde enviarán imágenes e información en tiempo real al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

Las autoridades destacaron que esta herramienta busca fortalecer la capacidad de respuesta de la policía municipal y mantener a San Pedro como referente nacional en seguridad.

"Tenemos más de 600 días siendo líderes nacionales en seguridad y seguiremos incorporando tecnología para brindar más seguridad y tranquilidad a las familias sampetrinas", señalaron las autoridades municipales.

Indicaron que los robots están equipados con cámaras de alta definición y visión nocturna, lo que les permite monitorear zonas de difícil acceso y transmitir video en tiempo real para apoyar las labores de vigilancia.

Las autoridades aclararon que los perros robot no sustituyen a los elementos policiales, sino que funcionan como una herramienta complementaria para ampliar la cobertura operativa y mejorar la supervisión de espacios públicos.

"Si ves uno de estos perros robot en nuestros parques o plazas de San Pedro, no te sorprendas. Son parte de nuestro nuevo Escuadrón Canino Tecnológico de Seguridad Pública".

Con esta incorporación, el municipio busca fortalecer el uso de tecnología en tareas preventivas y mantener su estrategia de seguridad basada en vigilancia, monitoreo e innovación.