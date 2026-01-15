Podcast
Nacional

Publica DOF disposiciones de perspectivas de género

El decreto incorpora la perspectiva de género y derechos humanos en políticas públicas, amplía acciones contra la violencia y refuerza derechos de las mujeres

  15
  Enero
    2026

La Presidencia de la República publicó este jueves, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otras normativas. 

El documento habla de incorporar las perspectivas de género, derechos humanos e interseccionalidad en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, orientados a atender las necesidades específicas de las mujeres y los hombres, con especial énfasis en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

También plantea fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la vida deportiva, así como en las diferentes disciplinas que la integran, e incentivar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, así como el desarrollo de investigadoras y científicas.  

Poner énfasis en el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las artes y la cultura y fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, potenciando el ejercicio pleno de sus derechos en materia agraria y de acceso a los recursos naturales, reconociéndolas como actoras estratégicas en los procesos de planeación, organización y toma de decisiones comunitarias.

Asimismo, promover en coordinación con los tres órdenes de gobierno mecanismos que garanticen el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, con especial atención en el acceso al agua y saneamiento, entre otros muchos aspectos. 

Adivina aspectos en materia de igualdad sustantiva y amplía aspectos relacionados con la violencia de género en varios rubros. 

Expone que se deben fomentar acciones de cambio cultural en la sociedad para identificar, promover la denuncia y combatir el hostigamiento sexual y acoso sexual en todos los ámbitos y promover relaciones respetuosas, igualitarias y no sexistas entre mujeres y hombres.


