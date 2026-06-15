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Nuevo León

Inaugura NL el Centro Acuático “Osmar Olvera Ibarra”

La estructura incorpora una membrana arquitectónica especializada importada desde Bélgica, reconocida por sus altos estándares de resistencia y durabilidad

  • 15
  • Junio
    2026

El gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró el Centro Acuático “Osmar Olvera Ibarra”, nombrado así en honor al multimedallista olímpico.

Durante la entrega, el mandatario estatal destacó que, en lo que va de su gestión, se han invertido más de $1,000 millones de pesos en infraestructura deportiva, incluyendo la construcción de 550 canchas de futbol en todo el estado.

"Vamos a apoyar el deporte muy fuerte. Apenas van 4 años y medio, nos quedan 1 año y medio más y les puedo decir que no vamos a escatimar en ningún deporte, vamos a apoyar a todos los atletas. El 90% de los seleccionados de clavados para los centroamericanos son de Nuevo León. Así que estoy muy orgulloso, sé que les va a ir muy bien. Sé que vienen más medallas”, señaló el gobernador.

Por su parte, Melody Falcó Díaz, directora del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), destacó que este recinto es pieza clave en la transformación del Parque Niños Héroes, el cual se consolida como un complejo moderno, accesible y de clase mundial.

Tecnología y materiales de alta resistencia

Uno de los aspectos técnicos más relevantes del nuevo Centro Acuático es su techado.

De acuerdo con las autoridades, la estructura incorpora una membrana arquitectónica especializada importada desde Bélgica, reconocida por sus altos estándares de resistencia y durabilidad.


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