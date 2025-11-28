Cerrar X
Nuevo León

Incrementan 39% de cruces por Puente Colombia en cuatro años

El aumento en el flujo de cruces incrementó en la recaudación federal un 10%, por lo que se posicionó como uno de los tres puntos más importantes del país

  • 28
  • Noviembre
    2025

El Gobierno del Estado informó que la actividad en el Puente Colombia continúa al alza pues, tan solo en 2025, los cruces fronterizos registraron un incremento del 39 por ciento en comparación con 2021.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Federico Rojas, entre enero y octubre de este año se contabilizaron dos millones 229 mil cruces, lo que representa un promedio diario de seis mil 714 vehículos ingresando o saliendo por este punto fronterizo.

El aumento en el flujo de cruces se reflejó directamente en la recaudación federal, que creció un 10 por ciento respecto a 2024, al alcanzar 26 mil 728 millones de pesos en los primeros diez meses de 2025.

Con estas cifras, el Puente Colombia se posicionó como uno de los tres puntos del país con mayor recaudación federal.

 


Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
Frente frío 17 traerá vientos y bajas temperaturas a NL
La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final
Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
