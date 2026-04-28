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Finanzas

Incrementan pronóstico de crecimiento para economía mexicana

La Cepal incrementó de 1.3% a 1.5% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2026, según cifras dadas a conocer este lunes

  • 28
  • Abril
    2026

Las proyecciones para la economía mexicana muestran mejorías en la recta final del primer cuatrimestre del año.

Para muestra, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incrementó de 1.3% a 1.5% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2026, según cifras dadas a conocer este lunes.

No obstante, el organismo reconoció que la mayoría de las economías de América Latina mostrará un menor dinamismo económico este año con respecto al 2025.

En 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento en 2026, mientras que solo siete mostrarían una aceleración. 

En conjunto, de concretarse esta proyección, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2.3%, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer", resaltó la Cepal.

El deterioro del escenario externo es uno de los principales factores detrás de la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento regional, explicó en su informe.

Cabe mencionar que dicha estimación se suma a la realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también aumentó su estimación de crecimiento de 1.5 a 1.6 por ciento.


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