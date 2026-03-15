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Nuevo León

Indagan presunta ordeña de ductos de Pemex en Escobedo

En el sitio los agentes federales localizaron terreno escarbado por donde aparentemente se habría manipulado la infraestructura de la paraestatal

  • 15
  • Marzo
    2026

La presunta ordeña de un ducto de hidrocarburos de Pemex provocó un intenso despliegue del Ejército Mexicano en la colonia Héctor Caballero, en Escobedo.

Trascendió que la extracción ilegal ocurrió al interior de una bodega.

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En el sitio los agentes federales localizaron terreno escarbado por donde se habría manipulado la infraestructura de la paraestatal.

Despliegan operativo para investigar presunta extracción de hidrocarburos

El hallazgo se registró en un inmueble de la calle José María Caballero, a unos metros del cruce con la avenida Fidel Velázquez.

Fue aproximadamente a las 7:00 de la mañana del domingo cuando comenzó el operativo para indagar la ordeña.

Al menos una decena de unidades del Ejército y la Guardia Nacional se desplegaron para custodiar el área.

Se informó extraoficialmente que al arribo de las autoridades no se encontraba nadie en la bodega señalada.


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