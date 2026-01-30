Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
diputados_mc_ataque_chapitos_e21fe40510
Nacional

Vinculan a ‘Los Chapitos’ con ataque a diputados de MC

Autoridades federales detallan avances, ruta de escape y vehículos usados tras la agresión armada en Culiacán; indagan célula criminal responsable

  • 30
  • Enero
    2026

El ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán fue perpetrado por una célula criminal vinculada a ‘Los Chapitos’, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al actualizar el avance de las investigaciones federales sobre la agresión armada registrada tras una sesión legislativa en Sinaloa.

El funcionario indicó que existen avances en la indagatoria y que los resultados se darán a conocer en breve. Señaló que el caso se trabaja de forma coordinada con autoridades estatales y federales y que ya se cuenta con líneas de investigación activas sobre los participantes y la logística de la huida.

Cómo ocurrió el ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

La agresión se registró sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo en Sinaloa, minutos después de que los legisladores salieron del recinto legislativo. De acuerdo con los reportes integrados a la carpeta de investigación, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban y dispararon por ambos lados mientras la unidad estaba en circulación.

Las detonaciones impactaron el automóvil y dejaron heridos a los dos ocupantes. Equipos de emergencia acudieron al sitio para brindar auxilio y realizar el traslado a un hospital. 

Más tarde, información compartida por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, comentó que el diputado fue operado con éxito, mientras que la legisladora desafortunadamente perdió un ojo a causa del ataque.

Qué dijo Harfuch sobre la célula de ‘Los Chapitos’

Durante un informe de seguridad, García Harfuch confirmó que el ataque fue ejecutado por una célula ligada a ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa. Precisó que la investigación continúa en desarrollo y que se integran elementos periciales, testimoniales y de videovigilancia.

“Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando, fue una célula de los Chapitos y los vamos a dar a conocer pronto, hay historia en el hospital”.

Indicó que el gobierno federal mantiene operativos y acciones de seguimiento para ubicar a los responsables y presentar resultados conforme avance la integración del caso.

Así fue la ruta de escape tras la agresión armada

Datos de campo señalan que, tras el ataque armado en Culiacán, los agresores escaparon primero en un vehículo tipo sedán, el cual fue abandonado a corta distancia, en la zona de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Posteriormente, habrían despojado a un ciudadano de una camioneta para continuar la huida hacia el sur de la ciudad. Esa segunda unidad coincide con un vehículo localizado más tarde en una plaza comercial, como parte del seguimiento de trayectos y tiempos de desplazamiento.

Dónde localizaron la camioneta vinculada al ataque en Culiacán

La camioneta de carga ligera color blanco con caja tipo panel fue ubicada en el segundo nivel de un estacionamiento de un complejo comercial. Se encontraba sin ocupantes y sin daños visibles en la carrocería al momento de la inspección inicial.

El área fue asegurada para diligencias periciales. Los equipos técnicos revisan cámaras de videovigilancia, accesos vehiculares, registros de ingreso y salida, así como trayectos captados por sistemas de monitoreo urbano.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Conservacion_y_mantenimiento_de_carreteras_Formacion_Madrid_800x528_2f809050d0
¿Qué hacer si tienes un accidente en carreteras?
EH_UNA_FOTO_9_c855f03c87
Katia Itzel hará historia en final mundial femenil de FIFA
G_0d_Q7_Lb_AAA_Eze_L_6012cab184
EUA enfrenta cierre parcial del gobierno por falta de aval final
publicidad

Últimas Noticias

G_8lz98_XMA_Avz_Kh_e488f12433
Seahawks niegan estar en venta previo al Super Bowl LX
cnne_592305_mexico_congress_inauguration_ebbf09cbd6
Senado alista jornada laboral de 40 horas, aplicable hasta 2030
como_ser_mas_paciente_como_trabajar_la_paciencia_4bd14499b0
Qué es la paciencia y cómo desarrollarla con mindfulness
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×