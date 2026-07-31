Indagan si entre abatidos está un presunto líder criminal

Autoridades realizan los actos de investigación para confirmar o descartar esa versión tras el enfrentamiento en el municipio de Los Ramones

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Las autoridades estatales investigan si entre los cinco presuntos delincuentes abatidos durante un enfrentamiento con Fuerza Civil en el municipio de Los Ramones se encontraba un presunto líder criminal.

Así lo confirmó, durante la Mesa de Construcción de Paz, el encargado del despacho de la Comisaría de Fuerza Civil, Adolfo Flores Pader, luego de ser cuestionado por los hechos ocurridos sobre la carretera libre a Reynosa.

“Se están haciendo los actos de investigación correspondientes”, declaró el comisario Flores Pader.

Respecto a las versiones que señalan que el presunto líder criminal que anteriormente fue detenido y posteriormente obtuvo su libertad, el comisario indicó que esa información aún no ha sido confirmada.

Precisó que las autoridades realizan los actos de investigación para confirmar o descartar esa versión, así como para establecer plenamente la identidad de los fallecidos.

El funcionario agregó que los abatidos pertenecían a un grupo delictivo que opera en la zona noreste del estado, aunque evitó precisar a qué organización criminal pertenecen mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, el encargado del despacho de la Comisaría de Fuerza Civil, confirmó que el operativo se realizó durante la madrugada de este viernes como resultado de labores de inteligencia e investigación.

“Se logró identificar la presencia de un grupo armado; al alzar nuestros patrullajes estratégicos en la carretera libre China, en el municipio de Los Ramones, un grupo armado agredió a nuestros compañeros de la División de Control Territorial, logrando un resultado de cinco criminales abatidos.”

El comisario informó que en el lugar también fue asegurado un vehículo, cinco armas largas y diverso equipo táctico y balístico.