'Indican logros que NL va por rumbo correcto': Miguel Flores

El secretario General destacó los logros del gobierno estatal y llamó a mantener el ritmo para concluir el sexenio con la mejor evaluación ciudadana

  30
  Noviembre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que el 2025 ha sido un año de grandes resultados para Nuevo León y afirmó que el plan estratégico de la administración estatal lleva un rumbo adecuado de cara a la recta final del sexenio.

Flores Serna destacó los avances en los proyectos estratégicos del gobierno, pero llamó a mantener el ritmo de trabajo para concluir la gestión con la mejor evaluación por parte de la ciudadanía.

“Ha sido un gran año para nuestro estado y vamos por el rumbo correcto. Ahora hay que trabajar el doble para seguir dando grandes resultados”, declaró el funcionario.

El secretario sostuvo que los logros se están reflejando, pero que la clave está en no bajar la guardia. 

“Los avances se están reflejando, sin embargo, tenemos que continuar, como hasta ahora, trabajando sin descanso para que siga esa tendencia y terminar siendo el sexenio con mejor calificación”, manifestó.

Flores Serna reconoció que la administración tiene retos y proyectos pendientes por concluir, los cuales son necesarios para que Nuevo León mantenga su posición como un referente a nivel nacional.

“Haciendo un análisis, sin duda hay muchas cosas por hacer, por concluir, vemos que hay áreas de oportunidad; sin embargo, vemos avances importantes y la tendencia es positiva”, concluyó el funcionario estatal, reiterando el objetivo de que la entidad siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.


