Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana

El Centro de Monitoreo Meteorológico de Protección Civil de Monterrey emitió un aviso de atención para la urbe regia ante el próximo arribo de un sistema frontal anómalo, el cual provocará un temporal de lluvias continuas en la región durante los próximos días.

De acuerdo con la corporación de rescate, aunque el potencial de precipitaciones comenzará a manifestarse este viernes 12 de junio, los efectos más significativos y los mayores acumulados de agua se registrarán los lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio.

“El Centro de Monitoreo Meteorológico de Protección Civil Monterrey informa:

De acuerdo con los modelos numéricos, el acercamiento de un sistema frontal anómalo generará un temporal de lluvias continuas en la región durante los próximos días”, informó Protección Civil municipal.

Los modelos numéricos indican que el parámetro de "agua precipitable" superará los 50 mm, lo que se traducirá en lluvias de relevancia para el municipio.

Las autoridades informaron que mantienen una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas, por lo que exhortaron a la población a tomar precauciones, asegurar techos y desagües, y mantenerse atentos a las actualizaciones en canales oficiales. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se recuerda a la comunidad comunicarse de inmediato a la línea del 9-1-1.

MUCHA LLUVIA

Protección Civil desglosó la estimación de los acumulados de agua esperados para los siguientes días:

Viernes 12 al Domingo 14 de junio: Lluvias de ligeras a moderadas con acumulados generales de 2 a 4 mm, aunque con máximos puntuales que podrían alcanzar los 24 mm.

Lunes 15 de junio: Se intensifica el temporal con acumulados de 5 a 12 mm y máximos puntuales de hasta 44 mm.

Martes 16 de junio (Día crítico): Se proyecta como la jornada más severa, con acumulados generales de 15 a 20 mm y registros máximos puntuales que podrían llegar hasta los 80 mm.

Miércoles 17 de junio: Continuarán las lluvias importantes con acumulados de 10 a 17 mm y máximos puntuales de hasta 40 mm.

Jueves 18 y Viernes 19 de junio: El sistema comenzará a perder intensidad, dejando acumulados estimados de 1 a 7 mm y máximos de hasta 25 mm.

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