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Nuevo León

Cercan ministeriales Hospital Swiss tras ingreso de Lobatón

Versiones no oficiales indican que el director de Proyectos 9, quien fue imputado la semana pasada por fraude, habría ingresado al nosocomio este miércoles

  • 20
  • Mayo
    2026

Elementos de la Policía Ministerial montan vigilancia afuera del Hospital Swiss, al poniente de Monterrey, luego de que trascendió el internamiento del desarrollador José Lobatón, quien está imputado por fraude por al menos 500 millones de pesos.

Los agentes policiacos se desplegaron en las entradas y salidas y el estacionamiento de este nosocomio, ubicado en la avenida Díaz Ordaz, en la colonia Miravalle, al poniente de Monterrey.

Versiones no oficiales indican que el director de Proyectos 9, quien fue imputado la semana pasada por el delito de fraude, habría ingresado al nosocomio este miércoles al filo de las 10:00 horas por supuestos problemas de salud.

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Más temprano, al filo de las 8:30 horas, en el Palacio de Justicia de Monterrey, inició la audiencia en la que el juez resolvería la posible vinculación a proceso de Lobatón y Manuel Enrique Cano, ambos acusados por cerca de 200 clientes, por presunto fraude en las preventas de torres de departamentos.

Sin embargo, Lobatón no llegó a la audiencia judicial, y el juez y el Ministerio Público se quedaron esperándolo.

Según algunas versiones, los abogados, para justificar la ausencia de Lobatón, informaron al juez que su cliente había sido ingresado a un hospital tras sentirse mal.

Afuera del hospital, al menos tres patrullas de la Policía Ministerial mantienen un cerco de vigilancia.

Este día venció el término constitucional, de modo que Lobatón estaba obligado a presentarse físicamente en la audiencia, y ya no podría conectarse virtualmente.

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La semana pasada lo imputaron por el delito de fraude, en tanto que se esperaba que en la audiencia de hoy se le vinculara a proceso, y ya, en esa circunstancia, se le podría girar orden de aprehensión.

Los agentes ministeriales están a la expectativa.

Afuera de la audiencia judicial, un grupo de afectados protestó exigiendo que se le vincule a proceso.


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