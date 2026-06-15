Inicia Nuevo León como sede mundialista con saldo blanco

El arranque de la Copa Mundial de la FIFA en tierras regias cumplió con las expectativas en materia de seguridad al registrar un saldo blanco tras la celebración del primer partido internacional en el Estadio Monterrey, informó el secretario general de gobierno, Miguel Flores.

El funcionario estatal resaltó que este resultado positivo fue posible gracias a la estrecha coordinación entre Fuerza Civil, la Guardia Nacional, las corporaciones policiacas municipales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Asimismo, Flores reconoció el ejemplar comportamiento mostrado por la afición local y las porras de las selecciones de Suecia y Túnez, quienes convirtieron la jornada en una auténtica celebración deportiva.

“El saldo blanco es resultado de la planeación, la coordinación institucional y el trabajo de miles de elementos que participaron en este operativo para proteger a la ciudadanía y a nuestros visitantes. Estamos muy contentos porque el partido se vivió con mucha pasión, pero con orden y en un ambiente de fiesta y convivencia para disfrutar del Mundial más norteño”, expresó el funcionario estatal.

Para lograr este objetivo, la Secretaría General de Gobierno detalló que se desplegaron operativos específicos destinados a salvaguardar los trayectos de los aficionados hacia el recinto de Guadalupe, facilitados en gran medida por las rutas de transporte público gratuito dispuestas por el Estado.

Estas acciones preventivas también blindaron los accesos y el desalojo del inmueble, y se mantendrán vigentes en puntos estratégicos como el FIFA Fan Festival de Parque Fundidora, el Aeropuerto Internacional de Monterrey, carreteras y los principales corredores turísticos de la zona metropolitana.

Finalmente, el secretario aseguró que se reforzarán los esquemas de seguridad, movilidad y hospitalidad de cara a los próximos encuentros mundialistas programados en la entidad.

Con ese fin, las mesas de trabajo y coordinación interinstitucional continuarán de forma permanente entre los cuerpos de auxilio, los organizadores de la FIFA y las representaciones consulares de Túnez, Suecia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá.

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