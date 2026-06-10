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Nuevo León

Inicia fiesta futbolera en Monterrey con el "Regio Fest"

El alcalde Adrián de la Garza explicó que, del 11 de junio al 5 de julio, en dicha sede se ofrecerán una serie de servicios y entretenimiento para todos

  • 10
  • Junio
    2026

Con motivo de la máxima fiesta futbolística, el municipio de Monterrey invitó a la comunidad en general a disfrutar del “Regio Fest”, un evento que tendrá como sede el Parque España y cuyo acceso será completamente gratuito.

El alcalde Adrián de la Garza explicó que, del 11 de junio al 5 de julio, en dicha sede se ofrecerán una serie de servicios y entretenimiento para el disfrute de la población de todas las edades, operando en un horario de jueves a domingo desde la 1:00 a 23:00 pm

“La mejor forma de vivir el Mundial es en el Regio Fest en Parque España, preparamos diversión, música, actividades para toda la familia totalmente gratis”, indicó el alcalde regio.

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Para lograrlo, el festival contará con un escenario principal donde se presentarán grupos y artistas en vivo, espectáculos infantiles y shows de comediantes. Asimismo, la oferta de entretenimiento incluirá exhibiciones y torneos de lucha libre y futbol, inflables para las infancias, juegos de destreza y espacios para la toma de fotografías.

Los asistentes también podrán disfrutar de la venta de comida, un concurso gastronómico y un mercadito que impulsará a 40 emprendedores locales, destacando además que el domingo 21 de junio se tendrá una celebración especial con motivo del Día del Padre.


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