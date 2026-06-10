Inicia fiesta futbolera en Monterrey con el "Regio Fest"

Con motivo de la máxima fiesta futbolística, el municipio de Monterrey invitó a la comunidad en general a disfrutar del “Regio Fest”, un evento que tendrá como sede el Parque España y cuyo acceso será completamente gratuito.

El alcalde Adrián de la Garza explicó que, del 11 de junio al 5 de julio, en dicha sede se ofrecerán una serie de servicios y entretenimiento para el disfrute de la población de todas las edades, operando en un horario de jueves a domingo desde la 1:00 a 23:00 pm

“La mejor forma de vivir el Mundial es en el Regio Fest en Parque España, preparamos diversión, música, actividades para toda la familia totalmente gratis”, indicó el alcalde regio.

Para lograrlo, el festival contará con un escenario principal donde se presentarán grupos y artistas en vivo, espectáculos infantiles y shows de comediantes. Asimismo, la oferta de entretenimiento incluirá exhibiciones y torneos de lucha libre y futbol, inflables para las infancias, juegos de destreza y espacios para la toma de fotografías.

Los asistentes también podrán disfrutar de la venta de comida, un concurso gastronómico y un mercadito que impulsará a 40 emprendedores locales, destacando además que el domingo 21 de junio se tendrá una celebración especial con motivo del Día del Padre.

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