Nuevo León

Inicia Samuel García construcción del CITEA en San Pedro

Con una inversión de $250 millones de pesos, Samuel García dio inicio a la construcción del Centro de Intervención al Trastorno del Espectro Autista

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda dio este jueves el banderazo de inicio a la construcción del Centro de Intervención al Trastorno del Espectro Autista (CITEA), un espacio que, aseguró, colocará a Nuevo León como referente nacional en atención integral y especializada para personas con autismo.

Acompañado de Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, el mandatario destacó que el proyecto representa una inversión estatal de $250 millones de pesos y se ubicará junto al Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento (CEPAR), en el municipio de San Pedro Garza García.

“Va a ser el mejor centro de todo México, aquí podrán venir de todo el estado para tratar temas de neurodiversidad, cumpliendo con nuestra nueva Constitución que garantiza el derecho a la igualdad y a la salud física y mental”, afirmó García Sepúlveda.

El CITEA contará con instalaciones de primer nivel, diseñadas para ofrecer más de 18 terapias especializadas en un solo lugar, entre ellas, destacan la musicoterapia, actividades para el desarrollo de habilidades físicas y cognitivas mediante el arte, terapia ocupacional y una sala de cine sensorialmente amigable.

También se contempla la rehabilitación de espacios deportivos como la alberca, la cancha de basquetbol y el gimnasio, además de la construcción y remodelación de oficinas, áreas de atención, y estacionamientos ampliados, todo bajo un enfoque de accesibilidad universal.

Cabe señalar que el complejo integrará a diversas dependencias estatales, entre ellas, las secretarías de Salud, Educación, Trabajo, Igualdad, Participación Ciudadana y de las Mujeres, con el fin de garantizar atención completa y sin obstáculos para las familias usuarias.

Por su parte, Mariana Rodríguez subrayó que este es “solo el primer paso” de un plan más amplio que busca replicar el modelo del CITEA en todos los municipios del estado.

“Queremos que todas las escuelas públicas estén capacitadas para atender a niños y niñas neurodivergentes, que no necesiten escuelas separadas, sino que se integren plenamente en nuestra sociedad”, expresó.

García Sepúlveda señaló que la creación del CITEA se suma a otros proyectos estatales como el nuevo Hospital Infantil y el Museo Infantil de Nuevo León, enfocados en fortalecer la atención a la primera infancia y la salud mental.

“Va a tener la mejor infraestructura, el mejor personal, los mejores servicios y es parte de un todo”, enfatizó.

