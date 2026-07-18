Inicia construcción de cuarto habitación en el Poblado Control

El inicio de esta construcción forma parte de las acciones implementadas por el Gobierno de Matamoros para atender a familias en situación de vulnerabilidad

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Como parte del cumplimiento de un compromiso asumido con una familia del Poblado Control afectada por un fenómeno meteorológico ocurrido hace algunas semanas, el alcalde de Matamoros, Beto Granados, dio inicio a la construcción de un cuarto habitación para mejorar sus condiciones de vida.

La obra busca brindar a los beneficiarios un espacio digno y seguro que contribuya a su recuperación tras los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

El inicio de esta construcción forma parte de las acciones implementadas por el Gobierno de Matamoros para atender a familias en situación de vulnerabilidad, mediante obras que impactan de manera directa en su bienestar.

Con este tipo de apoyos, la administración municipal fortalece las medidas de atención dirigidas a quienes enfrentan mayores necesidades, contribuyendo a su recuperación con acciones concretas.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de atender las necesidades más urgentes de la población, impulsando proyectos que generen mejores condiciones de vida y fortalezcan la esperanza de quienes más lo requieren.