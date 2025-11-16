Cerrar X
dc5d654f_1528_48f2_8415_242fbe13395f_612210cee8
Nuevo León

Insta Arquidiócesis de Monterrey a ser prudentes a peregrinos

Arquidiócesis de Monterrey llama a peregrinos a marchar con orden y evitar afectar vialidades rumbo a la Basílica de Guadalupe

  • 16
  • Noviembre
    2025

Para esta temporada de peregrinaciones, la Arquidiócesis de Monterrey instó a los feligreses a realizar estas marchas rumbo a la Basílica de Guadalupe con orden y siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales.

En su mensaje dominical el arzobispo, Rogelio Cabrera hizo un espacio para abordar este tema y pidió a quienes están próximos a iniciar una excursión a pie a no obstruir vialidades, ni provocar el malestar a otros ciudadanos.

Asimismo, Cabrera comentó que ha habido un incremento de peregrinaciones conforme avanzan las fiestas guadalupanas, por ello reiteró que la fe también se vive con prudencia.

“A medida que avanzamos en las fiestas guadalupanas se ha ido incrementando el número de peregrinaciones, por lo que quiero insistir con toda claridad que la fe se vive con devoción, pero también con prudencia".

“Les invito a que realicemos las peregrinaciones desde los lugares recomendados, evitando transitar por las avenidas del primer cuadro de la ciudad para no provocar malestar en las vialidades y a los ciudadanos”, comentó Cabrera.

Y es que a pocas semanas de que finalice la temporada de peregrinaciones rumbo a la Basílica de Guadalupe, la colonia Independencia a registrado uno de sus periodos de mayor afluencia. 

Las autoridades de Monterrey reportaron que este año ya se han inscrito 378 peregrinaciones, una cifra que refleja la magnitud del movimiento guadalupano en la ciudad. 

De ese total, 103 contingentes ya completaron su recorrido, mientras que los 275 restantes se mantienen programado para los próximos días.

El flujo de visitantes continuará en aumento, pues tan solo para este fin de semana se contempla la llegada de 66 grupos más, quienes acudirán al santuario para expresar su fe y cumplir con promesas hechas a la Virgen de Guadalupe. 

Los cuerpos de seguridad y auxilio mantienen vigilancia especial en la zona para atender la movilidad y garantizar que los traslados se realicen sin incidentes.

La agenda de peregrinaciones cerrará el 12 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente culminan las celebraciones guadalupanas. 

Con la elevada participación registrada hasta ahora, las autoridades anticipan que esta edición podría ser una de las más concurridas de los últimos años, por lo que recomiendan a automovilistas y vecinos tomar precauciones ante el constante paso de contingentes durante este periodo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_21k_nl_837a7b681d
José Luis Santana y Natali Mendoza dominan el 21K Nuevo León
thumbnail_PHOTO_2025_11_16_15_23_48_2_abdaed96f4
Banda MS enciende la Arena Monterrey con fiesta inolvidable
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_36_AM_b250d49a8c
Monterrey estrena la 1.ª Copa Gimnástica Dinastía
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_11_17_022314_0fadc6a275
Coahuila enfrenta caída en empleo formal y aumento del desempleo
Whats_App_Image_2025_11_16_at_7_07_34_PM_bdc4539c06
CFE permite invertir en red eléctrica desde $100 pesos
Whats_App_Image_2025_11_17_at_12_24_12_AM_11c3ce5e14
Va de gane: reporta El Buen Fin alza parcial en sus ventas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
4952196240204565349_bdd8891a3c
Reconocen a Escobedo como ejemplo del Plan México
publicidad
×