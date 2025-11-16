Insta Arquidiócesis de Monterrey a ser prudentes a peregrinos

Para esta temporada de peregrinaciones, la Arquidiócesis de Monterrey instó a los feligreses a realizar estas marchas rumbo a la Basílica de Guadalupe con orden y siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales.

En su mensaje dominical el arzobispo, Rogelio Cabrera hizo un espacio para abordar este tema y pidió a quienes están próximos a iniciar una excursión a pie a no obstruir vialidades, ni provocar el malestar a otros ciudadanos.

Asimismo, Cabrera comentó que ha habido un incremento de peregrinaciones conforme avanzan las fiestas guadalupanas, por ello reiteró que la fe también se vive con prudencia.

“A medida que avanzamos en las fiestas guadalupanas se ha ido incrementando el número de peregrinaciones, por lo que quiero insistir con toda claridad que la fe se vive con devoción, pero también con prudencia".

“Les invito a que realicemos las peregrinaciones desde los lugares recomendados, evitando transitar por las avenidas del primer cuadro de la ciudad para no provocar malestar en las vialidades y a los ciudadanos”, comentó Cabrera.

Y es que a pocas semanas de que finalice la temporada de peregrinaciones rumbo a la Basílica de Guadalupe, la colonia Independencia a registrado uno de sus periodos de mayor afluencia.

Las autoridades de Monterrey reportaron que este año ya se han inscrito 378 peregrinaciones, una cifra que refleja la magnitud del movimiento guadalupano en la ciudad.

De ese total, 103 contingentes ya completaron su recorrido, mientras que los 275 restantes se mantienen programado para los próximos días.

El flujo de visitantes continuará en aumento, pues tan solo para este fin de semana se contempla la llegada de 66 grupos más, quienes acudirán al santuario para expresar su fe y cumplir con promesas hechas a la Virgen de Guadalupe.

Los cuerpos de seguridad y auxilio mantienen vigilancia especial en la zona para atender la movilidad y garantizar que los traslados se realicen sin incidentes.

La agenda de peregrinaciones cerrará el 12 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente culminan las celebraciones guadalupanas.

Con la elevada participación registrada hasta ahora, las autoridades anticipan que esta edición podría ser una de las más concurridas de los últimos años, por lo que recomiendan a automovilistas y vecinos tomar precauciones ante el constante paso de contingentes durante este periodo.

