Internacional

Insta Iglesia Católica a priorizar la 'paz y unidad' durante 2026

La Arquidiócesis Primada de México realizará su peregrinación anual para atender con fe esta realidad, el próximo 17 de enero hacia la Basílica de Guadalupe

  • 11
  • Enero
    2026

La Iglesia Católica en México hizo un llamado este domingo para atender con urgencia “la paz y la unidad”, los dos desafíos de México y el mundo para este 2026. 

En su editorial semana "Desde la fe" aseguró que se necesita atender con urgencia los temas relacionados con la delincuencia, tales como los homicidios y desapariciones forzadas.

“En este horizonte, hay dos desafíos que México y el mundo necesitan atender con urgencia: la paz y la unidad, dos tareas que exigen compromiso, escucha y acción de todos los actores sociales”, señaló el Episcopado.

La Iglesia mexicana retomó lo dicho por el papa León XIV en las que advierte del avance de la “diplomacia basada en la fuerza” de ciertos países. 

“Vayamos como familia, como comunidades, como ministros y consagrados, ofreciendo a Dios lo que somos y lo que soñamos para el 2026: nuestras tareas pastorales, nuestros hogares, nuestras preocupaciones y nuestras decisiones”, sentenció el texto.

Arquidiócesis Primada de México peregrinará para atender la realidad

La Arquidiócesis Primada de México realizará su peregrinación anual para atender con fe esta realidad. 

Autoridades eclesiásticas instaron a los feligreses a reunirse el próximo sábado 17 de enero a las 8:00 horas a la peregrinación para pedir por las víctimas de la violencia. 

Según la agencia EFE, dicha movilización partirá de la Glorieta de Peralvillo para peregrinar hacia la Basílica de Guadalupe la Ciudad de México.


