Reporta Salud NL cinco hospitalizados por influenza

Al comienzo de esta temporada invernal la Secretaría de Salud de Nuevo León reportó cinco personas hospitalizadas por influenza, sin registrar defunciones al momento.

Dentro de este panorama, la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, detalló que el riesgo más importante para estas fechas es el pronóstico de 48 frentes fríos en el estado.

Mientras que al momento se han contabilizado 27 casos de dos variantes identificadas en Nuevo León de esta enfermedad de los cuales cinco han sido internados en algún nosocomio.

"De estos 27 casos 14 son H1N1 y 11 son H3N2, y es lo que les comentaba que tenemos las 2 variantes circulando del serotipo A.

“Se han hospitalizado cinco pacientes al momento sin defunciones y pretendemos que así continúe. Por eso es que seguimos reforzando las estrategias”, informó Marroquín.

Asimismo, reiteró la importancia de la vacunación y señaló que hasta el corte del 5 de diciembre, la Secretaría lleva un total de 902,305 personas vacunadas, lo que representa un 53.31% de la meta para este período.

Y como respaldo instó a la población a protegerse de los cambios bruscos de temperatura y mantenerse abrigados, especialmente a los sectores más vulnerables.

“Llevamos un 53.3% de avance con 902,305 personas vacunadas al corte del 5 de diciembre estamos contentos con la respuesta, pero aún no satisfechos recuerden que queremos llegar a más de 1.6 millones de personas.

“Hay que abrigarnos, pareciera una medida, una recomendación muy sencilla, pero en realidad vamos a las casas y los niños están sin calcetas, sin zapatos, los adultos mayores también a veces no están protegidos, entran y salen de la casa. Y no nos damos cuenta de esos cambios tan bruscos de temperatura”, añadió Marroquín.

