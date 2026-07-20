De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue encontrada en la cochera de la habitación 156, en avanzado estado de descomposición

Inicio / Nuevo León / Investigan hallazgo de hombre sin vida en el Motel Nueva Castilla

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre al interior del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, donde durante la madrugada de este lunes se desplegó un importante operativo para realizar las diligencias ministeriales.

Creadores de contenido reportaron el hallazgo

El reporte fue recibido poco después de la 1:00 de la madrugada, luego de que un grupo de presuntos creadores de contenido que realizaba una transmisión en vivo ingresó al inmueble abandonado y aseguró haber localizado el cuerpo de una persona.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue encontrada en la cochera de la habitación 156, en avanzado estado de descomposición y sin vestimenta.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, las autoridades no pudieron obtener características físicas que permitieran una identificación inmediata.

Fiscalía procesa la escena en el motel

Tras el llamado de auxilio, elementos policiacos resguardaron el perímetro, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ingresaron al motel para procesar la escena, recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán la autopsia de ley y diversos estudios periciales que permitan establecer la causa de muerte, el tiempo aproximado que llevaba sin vida y la identidad de la víctima.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si el hombre contaba con algún reporte de desaparición ni ha confirmado si existen indicios de un hecho delictivo, por lo que las investigaciones continúan.

El hallazgo vuelve a poner bajo los reflectores al Motel Nueva Castilla, inmueble que dejó de operar hace varios años y que alcanzó notoriedad nacional en abril de 2022, cuando en una cisterna fue localizado el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, tras permanecer trece días desaparecida.

A partir de ese caso, el motel permaneció asegurado por la Fiscalía durante parte de las investigaciones y se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de uno de los casos que mayor indignación generó en Nuevo León y en todo el país. Con el paso del tiempo, el inmueble quedó abandonado y comenzó a ser visitado por exploradores urbanos y creadores de contenido que realizan recorridos y transmisiones en redes sociales.

De manera extraoficial, trascendió que semanas atrás otros creadores de contenido habían advertido sobre la posible presencia de un cuerpo al interior del motel; sin embargo, el reporte no fue confirmado en ese momento.

Buscan identificar a la víctima

Ahora, cuatro años después del caso Debanhi, un nuevo hallazgo vuelve a movilizar a las autoridades hasta el Motel Nueva Castilla, mientras la Fiscalía trabaja para esclarecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.