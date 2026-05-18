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Tamaulipas

Hallan cuerpo colgado cerca de parque industrial en Reynosa

Trabajadores reportaron el hallazgo de un hombre suspendido de un árbol en un predio cercano al Parque Industrial del Norte; autoridades investigan las causas

  • 18
  • Mayo
    2026

Aproximadamente al mediodía de este lunes, inicio de semana laboral, un grupo de personas que se dirigía a distintas plantas maquiladoras de Reynosa reportó a las autoridades el hallazgo de un hombre suspendido de una cuerda atada al cuello, debajo de un árbol en un predio baldío cercano al Parque Industrial del Norte.

Tras el llamado de emergencia, corporaciones policiacas y personal de investigación se movilizaron hasta el sitio para iniciar la carpeta correspondiente y acordonar el área donde ocurrió el hallazgo.

Al llegar, las autoridades localizaron a un hombre colgado de un árbol. Vestía pantalón de mezclilla color azul, playera gris y portaba una mochila en la espalda. De manera preliminar, trascendió que tendría entre 40 y 45 años de edad.

La situación provocó momentos de tensión y pánico entre trabajadores de maquiladoras cercanas que diariamente utilizan ese camino para trasladarse a sus centros laborales, ya que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y si pudiera tratarse de una persona reportada como desaparecida.

Habitantes y obreros señalaron que esa ruta es considerada peligrosa debido a que se encuentra completamente enmontada, sin iluminación y sin vigilancia permanente, condiciones que —afirman— han permitido que sea utilizada constantemente por personas dedicadas a delinquir.

Ante esta situación, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar si el hombre atentó contra su propia vida o si fue víctima de algún hecho violento en esa zona industrial de Reynosa.

El hallazgo ocurrió poco antes del mediodía, encendiendo nuevamente las alertas de seguridad entre trabajadores y ciudadanos que transitan diariamente por ese sector de la ciudad.


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