Invierte Estado más de 14 mdp en modernizar Monitoreo Ambiental

Más de 14 millones de pesos ha destinado el Gobierno del Estado para la modernización del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA).

Buscan mejorar la precisión de las mediciones del aire en la zona metropolitana de Monterrey.

Actualmente, el SIMA cuenta con 15 unidades fijas y dos móviles, las cuales están siendo equipadas con tecnología nueva y la actualización de sus sistemas de medición.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, precisó que hasta el momento se han adquirido 17 equipos de medición de dióxido de nitrógeno, ocho de monóxido de carbono, dos de dióxido de azufre, 16 para partículas PM10, nueve para partículas PM2.5, además de 64 medidores de gases actualizados, así como refacciones y suministros para dos años de operación.

De manera reciente se incorporaron seis equipos adicionales para la medición de partículas PM2.5 y tres de monóxido de carbono, lo que permite alcanzar el cien por ciento de cobertura en la medición de los principales contaminantes atmosféricos.

“También anunciarle que la semana pasada junto con la iniciativa privada iniciamos con la campaña “Por un Aire más Limpio” y es que año con año, Nuevo León en los meses de invierno llamado Inversión Térmica que provoca que las partículas se mantenga por más tiempo suspendidas en la atmósfera y con el objetivo de minimizar realizamos con todas las cámaras en Nuevo León acciones para esto”, agregó.

Pero además el secretario de informó que ya se trabaja en la elaboración del Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana, el cual se realiza en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Secretaría de Medio Ambiente estatal (SMA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El inventario, cuyo año base será 2023, desde agosto inició las mediciones y se prevé que los resultados sean publicados en un plazo de entre ocho y diez meses.

“Oficialmente arrancaron los trabajos el 5 de agosto y el tiempo estimado con lo que se ha ido trabajando con la UNAM y con la SEMARNAT es entre ocho y diez meses. Ya llevamos avanzados dos o tres meses de trabajo por lo que esperamos que en ocho meses podamos tener los resultados de manera definitiva”, precisó.

Se busca avanzar hacia la neutralidad de emisiones en el año 2050.

