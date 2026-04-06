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Invierte Gobierno $350,000 millones en infraestructura educativa

La SEP aseguró que la inversión en infraestructura educativa superará los $350 mil millones de pesos con Sheinbaum, impulsada por 'La Escuela es Nuestra'

  • 06
  • Abril
    2026

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el país vive un crecimiento sin precedentes en infraestructura educativa, impulsado por el programa “La Escuela es Nuestra”.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario presentó una comparativa histórica de inversión.

“Hicimos una revisión de las cifras de los anteriores gobiernos para comparar el impacto de La Escuela es Nuestra y otras acciones que está tomando la presidenta”, explicó Delgado.

Más recursos en menos tiempo

Delgado destacó que, en 18 años de administraciones previas, la inversión acumulada fue de $304 mil 907 millones de pesos, mientras que en solo siete años de los gobiernos de la llamada transformación ya se superó esa cifra.

“En tan sólo siete años llevamos ya más que 18 años: 342 mil 786 millones”, subrayó.

Además, proyectó que al cierre del actual sexenio se alcanzarán los $350 mil millones de pesos en infraestructura educativa.

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El papel clave de “La Escuela es Nuestra”

El secretario indicó que el 45% de la inversión reciente proviene directamente de este programa, que cambia el modelo tradicional de ejecución de recursos.

“El 45 por ciento viene de La Escuela es Nuestra… es un sistema completamente diferente de cómo invertir”, afirmó.

Detalló que ahora los recursos no se manejan de forma centralizada, sino que son administrados por comités de padres de familia.

“Aquí hay más recursos y los ejercen los padres de familia… ellos contratan y supervisan la obra. Por lo tanto, no tenemos ningún problema de observaciones”, sostuvo.

Expansión en media superior y universidades

El funcionario también destacó nuevos proyectos para ampliar la cobertura educativa, especialmente en nivel medio superior.

“Hay una inversión para llegar a 200 mil nuevos lugares en 2030”, explicó, al detallar que en 2025 se realizaron 88 acciones y en 2026 se prevén más de 500.

Estas obras contemplan una inversión superior a los $13 mil millones de pesos.

Asimismo, mencionó el crecimiento de espacios en educación superior, incluyendo el sistema de la Universidad Rosario Castellanos.

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Adiós al examen de admisión

En el mismo mensaje, Delgado anunció avances en la eliminación de exámenes de ingreso a nivel medio superior mediante la plataforma “Mi Derecho, Mi Lugar”.

“Se acabó el examen de admisión, se acabó el examen de COMIPEMS… tú eliges la preparatoria que tú quieras”, afirmó.

Precisó que ya suman más de 200 mil registros y que el plazo para inscribirse vence el 17 de abril.

Además, informó que al menos 18 entidades ya adoptaron este modelo sin examen.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, enfatizó.

El titular de la SEP aseguró que, de mantenerse el ritmo actual, en 12 años se duplicará lo invertido en infraestructura durante 18 años de gobiernos anteriores.

Subrayó que esta política forma parte de una estrategia integral que incluye también el fortalecimiento salarial de docentes y el gasto operativo del sistema educativo.


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