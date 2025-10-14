Cerrar X
Nacional

Invierte Conagua en obras para evitar inundaciones en 9 estados

Con una inversión de $11 mil millones de pesos, los trabajos buscan prevenir inundaciones en zonas como Guerrero, Tabasco, Veracruz y el Estado de México

  • 14
  • Octubre
    2025

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que la dependencia, junto con la Secretaría de Marina, realiza trabajos de prevención y mitigación de inundaciones en 9 estados del país.

Dichas acciones incluyen desazolve de ríos, reforzamiento de bordos y modernización de drenajes para mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.

Los estados prioritarios son Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Veracruz y Chiapas, donde se concentran las obras más urgentes de infraestructura hídrica.

Más de 6 mil obras con inversión de $11 mil millones de pesos

Morales destacó que la Conagua trabaja con gobiernos estatales y municipales a través del Fondo de Infraestructura Social, lo que ha permitido emprender más de 6 mil obras en todo el país, con una inversión de $11 mil millones de pesos.

“Se está ejecutando un programa integral para el desazolve de ríos y la conformación de bordos, en coordinación con la Secretaría de Marina, lo que ha permitido sortear de mejor manera esta temporada de lluvias”, explicó el funcionario durante una videollamada en la conferencia matutina.

En Guerrero, los trabajos se enfocan en el río La Sabana, el arroyo San Agustín y los canales El Perro, El Seco, El Muerto y Aguas Blancas.

Mientras que en Tabasco, se intervienen los ríos de la Sierra, Pichucalco y Samaria; mientras que en Veracruz, las acciones se realizan sobre los ríos Jolochero, Bobos y Chamapa.

También se reportan avances en el río Tula (Hidalgo), río Lerma (Estado de México y Querétaro), río Atoyac (Tlaxcala), río Santiago (Jalisco) y río Suchiate (Chiapas).

Por otra parte, el titular de la Conagua destacó la construcción del colector pluvial en Chalco, Estado de México, obra que resolvió un problema de inundaciones que afectaba desde hace décadas a las colonias Las Culturas y Jacalones.

“Gracias al colector de Chalco, estas colonias no se han visto afectadas durante esta temporada de lluvias”, señaló Morales.

Finalmente, el funcionario anunció que la inversión también contempla el mejoramiento de los sistemas de drenaje en varios municipios, así como la compra de maquinaria pesada para fortalecer las capacidades de desazolve de la dependencia.

“Estamos realizando trabajos de enrocamiento y bordos de protección en las zonas más afectadas, además de recuperar la capacidad operativa de la Conagua para atender emergencias con mayor eficacia”, concluyó Morales.


