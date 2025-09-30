Cerrar X
Nuevo León

Invierten Apodaca y San Nicolás $12 millones en avenida Aceros

Los municipios de Apodaca y San Nicolás acordaron invertir 12 millones de pesos para rehabilitar la avenida Aceros, vialidad que divide a ambas localidades

Antes de que concluya el mes de diciembre, la avenida Aceros, vialidad que divide a los municipios de Apodaca y San Nicolás, contará con una carpeta asfáltica totalmente rehabilitada, tras el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos metropolitanos.

Los alcaldes César Garza, de Apodaca, y Daniel Carrillo, de San Nicolás, dieron inicio a las obras este martes, anunciando una inversión de $12 millones de pesos, con aportación equitativa de ambos municipios.

“50-50 vamos, es una inversión que, mucho más allá del dinero, estamos poniendo en alto el bienestar social de nuestras familias”, precisó Carrillo durante el arranque.

Garza, por su parte, detalló que se rehabilitarán alrededor de 16 mil metros cuadrados de carpeta y base asfáltica, divididos en partes iguales.

Y es que la obra abarcará desde el cruce con la avenida Diego Díaz de Berlanga hasta la carretera a Santa Rosa.

Los trabajos se realizarán de manera parcial con el fin de no bloquear por completo la circulación en la zona.

En el caso de Apodaca, se beneficiarán directamente los vecinos de las colonias Nuevo Mezquital y Balcones del Mezquital, además de usuarios de la carretera Mezquital-Santa Rosa. Por su parte, Carrillo explicó que en San Nicolás serán al menos 16 colonias las favorecidas, incluyendo sectores como Las Puentes, al ser la avenida Aceros un corredor clave de conectividad metropolitana.

Con esta obra, ambos municipios buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de familias que a diario transitan por la zona.


