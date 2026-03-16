Invierten 230 mdp 41 empresas en programa Ponte Mundial NL

A casi un mes del arranque del programa Ponte Mundial, que busca impulsar la colaboración de la iniciativa privada rumbo a proyectos vinculados con el Mundial, un total de 41 empresas se han sumado con aportaciones que superan los 230 millones de pesos.

Recientemente se incorporaron 10 nuevas empresas al programa: FRISA, Trayecto, Impulsora, Tortas Bernal, Club de Futbol Monterrey, Fundación DEACERO, Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (CAPROBI), Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Forza Transportation y LEGO.

Entre las contribuciones destaca la del Club de Futbol Monterrey, que aportó 13 millones 300 mil pesos para la adopción y mantenimiento del parque Río La Silla, así como apoyo a jóvenes en escuelas y el uso de pantallas y equipo de audio, entre otras acciones.

Por su parte, la empresa FRISA aportó 6 millones 400 mil pesos, recursos que serán destinados a labores de limpieza y descacharrización en Santa Catarina, además de reforestación en el municipio de García y apoyo al arte urbano mediante los murales del Mundial, entre otros proyectos.

La empresa Trayecto contribuyó con 5 millones de pesos, que incluyen dos camiones de bomberos en el FIFA Fan Fest, un consultorio médico móvil y la instalación de 10 cajas de transporte para publicidad.

En tanto, Fundación DE ACERO destinó 4 millones 200 mil pesos para becas de preparatoria y universidad, así como para cirugías, atención en oncología y salud mental para personas que lo requieran, además de mejoras en instalaciones escolares y la ejecución de proyectos ambientales.

Las nuevas aportaciones fueron anunciadas por Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, durante un evento realizado en el exterior del Estadio Monterrey, al que acudieron representantes de las empresas participantes y el gobernador Samuel García Sepúlveda.

“Lo más emocionante es que esta convocatoria ha tenido una respuesta extraordinaria. Desde que lanzamos el proyecto no han dejado de acercarse empresas preguntándonos cómo pueden sumarse”, dijo Rodríguez.

Por su parte, el gobernador destacó la participación del sector privado en el proyecto.

“Durante cuatro semanas ya tenemos una alineación de 41 empresas incluidas algunas Cámaras y no dudo que se van a seguir sumando más. Y esto al final del día es un símbolo de nuestro Gobierno que queramos dejar muy en claro. El nuevo Nuevo León es y será con la IP. Aquí no creemos en esa narrativa de separar el poder político del separar el poder económico. Nuevo León y su modelo han sido y será juntos. IP y gobierno trabajando”, dijo García Sepúlveda.

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