Invierten 150 millones de pesos en Parque Libertad: Samuel

Al entregar la primera etapa del nuevo Parque Libertad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que más del 95 % de los vecinos de la zona aprueban el proyecto.

“Hicimos una encuesta, la misma de hace dos años, y salió qué opinas del parque: 88% muy bien y dije siempre hay un 12 grilloso, no le gusta nada, tóxico y me dijeron no gober, 88 muy bien, 8 bien y el resto pues si dijeron like, entonces cuando ya te dicen que más del 95 % bien o muy bien pues es que hiciste algo muy decente”.

El mandatario estatal hizo estas declaraciones durante el evento de entrega de la primera fase del parque.

Proyecto se desarrolla en predio del antiguo Penal del Topo Chico

El proyecto se desarrolla en el predio que durante más de 70 años ocupó el Penal del Topo Chico. El plan surge en un contexto en el que, hace dos años, la propuesta inicial contemplaba construir ahí un hospital infantil.

Sin embargo, tras diversas quejas vecinales, el proyecto se detuvo y se optó por rehabilitar el parque existente desde 2021.

Diseño del parque se definió con consultas ciudadanas

Durante el evento, Mariana Rodríguez Cantú recordó que el diseño del nuevo parque se definió a partir de consultas ciudadanas realizadas en más de 5,000 domicilios de la zona.

“Una etapa que sin duda fue gracias a ustedes que participaron y confiaron en el gobierno”.

Primera etapa incluyó áreas deportivas, juegos y arborización

La primera fase del proyecto implicó una inversión de 150 millones de pesos e incluyó la construcción de una cancha deportiva, áreas de juegos infantiles, baños, instalación de bancas y alumbrado público.

Además, se realizó la plantación de más de 1,000 árboles de la región.

Las autoridades estatales buscan que el espacio se convierta en un pulmón urbano para la zona norte de Monterrey.

Próxima etapa contempla rehabilitar edificio del antiguo penal

La siguiente etapa del proyecto contempla la rehabilitación del único edificio que permanece del antiguo penal.

El inmueble cuenta con cuatro alas: tres ya fueron destinadas por la Secretaría de Cultura para un museo, un espacio lúdico y un área de cómputo, mientras que la cuarta se definirá mediante participación ciudadana.

“Hoy nos pidieron para adultos mayores y otra para primera infancia, entonces yo espero que este año, este mismo año a más tardar diciembre ya entregamos completamente el parque”.

Proyecto total contempla inversión de 250 millones de pesos

Además, el gobierno estatal planea modernizar el área del metro cercana al parque, correspondiente a la Línea 1 del Metrorrey, mediante la intervención artística con murales.

Aunque el Parque Libertad fue inaugurado originalmente en 2021, el predio permaneció abandonado durante varios años, lo que limitó su potencial como espacio público.

La renovación se realiza en coordinación con las secretarías de Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Cultura y Seguridad, además de organismos como FIDEURB y FIDEPROES, junto con la ciudadanía.

El proyecto total contempla una inversión de 250 millones de pesos, de los cuales 150 millones ya fueron utilizados en la primera etapa. Según el gobernador, una vez concluido podría convertirse en el mejor parque de la zona norte de Monterrey.

