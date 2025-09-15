Cerrar X
Nuevo León

Invitan a entrega de testamentos gratuitos en Nuevo León

Como requisito para acceder a este beneficio es que el patrimonio no rebase un valor catastral de $1 millón 850,000 pesos

  • 15
  • Septiembre
    2025

En el mes del testamento, el secretario general de gobierno, Miguel Flores hizo una invitación a una brigada de entrega de testamentos gratuitos a miles de familias de Nuevo León, para brindar certeza jurídica de sus patrimonios.

A través de un comunicado se informó que será el próximo jueves 25 de septiembre que se haga la entrega de los testamentos en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

“Este servicio está dedicado a las personas que no cuentan con uno y necesitan arreglar un testamento. Les hacemos una atenta invitación a que acudan al Gimnasio Nuevo León, donde notarios del estado les ayudarán a asegurar el patrimonio que con tanto trabajo han construido a lo largo de sus vidas.

“El patrimonio es para dar tranquilidad y no problemas a la familia. Con hogares  tranquilos y herencias seguras, Nuevo León seguirá ascendiendo y nosotros queremos que a nuestro estado y los ciudadanos les siga yendo bien”, dijo Miguel Flores.

Como requisito para acceder a este beneficio es que el patrimonio no rebase un valor catastral de $1 millón 850,000 pesos y que la persona que busque el testamento sea originaria de Nuevo León.

El secretario agregó que es importante fomentar el tener un testamento con el patrimonio ya que da certeza jurídica y asegura los bienes, sobre todo los inmuebles, para un futuro.

“Gracias a la visión del Gobernador Samuel García hemos tratado de agilizar aquellos trámites prioritarios para los neoleoneses, los cuales son confiables, seguros y les ayudará a tener tranquilidad y orden para beneficio de todas y todos”, agregó Flores.


