Invitan Javier y Luly al Juego con Causa; últimos boletos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, invitaron a la ciudadanía a adquirir los últimos boletos para el Juego con Causa 2026, que se llevará a cabo este lunes 13 de abril.

¿Cuándo y dónde será el Juego con Causa 2026?

Luly López Naranjo recordó que este encuentro entre los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova se realizará a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero, a beneficio del programa “Te Acompaño con Amor”.

¿Dónde comprar los boletos y cuánto cuestan?

Asimismo, se informó que los boletos tienen un costo de 80 pesos y este lunes 13 de abril se venderán a partir de las 10:00 de la mañana y durante todo el día en las taquillas del estadio Francisco I. Madero.

Se dio a conocer que los boletos también están disponibles, así como en los puntos de venta en el DIF Saltillo, el Gimnasio Municipal, el Multideportivo El Sarape y la Presidencia Municipal.

¿Quiénes impulsan este evento con causa?

Luly López Naranjo y el alcalde Javier Díaz González agradecieron al Club Saraperos de Saltillo, así como a la ciudadanía en general por sumarse a este tipo de causas sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas.

Comentarios