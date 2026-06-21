Japoneses limpian el Estadio Monterrey tras duelo Japón vs Túnez

Esta conducta se relaciona con la frase “tatsu tori ato wo nigosazu”, que puede traducirse como 'devuélvelo tal como lo encontraste'.

Aficionados japoneses volvieron a destacar en el Mundial FIFA™ 2026 al limpiar las gradas del Estadio Monterrey tras el partido entre Japón y Túnez. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a seguidores recogiendo basura antes de abandonar el recinto.

El gesto se suma a una tradición que ha llamado la atención en múltiples Copas del Mundo desde hace casi tres décadas. La escena se repitió después del encuentro disputado en territorio mexicano, donde Japón enfrentó a Túnez en la fase de grupos, generando comentarios globales sobre la conducta de sus aficionados.

¿Por qué los aficionados japoneses limpian los estadios?

La costumbre se remonta a la primera participación de Japón en un Mundial en 1998, en Francia, cuando se observó por primera vez a seguidores limpiando las gradas antes de retirarse. Desde entonces, la imagen se ha repetido en distintos torneos internacionales, incluidos Juegos Olímpicos y otras competencias deportivas.

Durante el Mundial de Qatar 2022, seguidores japoneses limpiaron la zona del Estadio Internacional Khalifa tras la victoria de su selección ante Alemania, e incluso se les vio recogiendo basura en partidos donde Japón no participaba.

Esta es superioridad cultural. Al término del partido, los aficionados japoneses se quedan a llevarse la basura pic.twitter.com/LcpXDDRCVl — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 15, 2026

La filosofía detrás del gesto

En Japón, esta conducta se relaciona con la frase “tatsu tori ato wo nigosazu”, que puede traducirse como “un pájaro no deja nada atrás” o “devuélvelo tal como lo encontraste”. El principio forma parte de una cultura que promueve la responsabilidad individual en espacios públicos.

El profesor Scott North, de la Universidad de Osaka, explicó a la BBC que estas acciones reflejan hábitos formados desde la infancia, ya que en las escuelas los estudiantes también participan en la limpieza de aulas y espacios comunes.

Educación y hábito social desde la infancia

De acuerdo con especialistas, el comportamiento no es aislado ni exclusivo de eventos deportivos, sino parte de una estructura educativa donde la limpieza y el orden son prácticas cotidianas. Esto ha contribuido a que estos hábitos se mantengan en la vida adulta.

La repetición de estas acciones en escenarios globales ha convertido a los aficionados japoneses en un ejemplo recurrente de civismo en eventos masivos.