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Internacional

Sale de Ormuz el último buque japonés tras su reapertura

La embarcación con tres tripulantes japoneses cruzó con éxito el estratégico paso marítimo después de que se reabriera gracias al acuerdo entre EUA e Irán

  • 19
  • Junio
    2026

El Gobierno de Japón informó este viernes de que el último buque con tripulantes japoneses a bordo que estaba varado en el golfo Pérsico cruzó el estrecho de Ormuz, después de que entrara en vigor el memorando firmado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, confirmó que la embarcación, con tres connacionales, navega hacia Japón tras "cruzar con éxito" el estratégico paso. "Como resultado, todos los buques con tripulantes japoneses a bordo han salido del golfo Pérsico", dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Takaichi, que indicó que su gabinete coordinó este cruce con Teherán, recordó que todavía continúan varados en la región 37 buques vinculados a Tokio. Por último, prometió continuar con los "esfuerzos diplomáticos necesarios" para el restablecimiento de la libre navegación en Ormuz.

A principios de esta semana, las navieras japonesas, que recibieron con cautela el acuerdo de paz, destacaron la necesidad de que ambas partes garanticen la seguridad de navegación por el estrecho, cuyo cierre ha afectado al suministro energético del archipiélago.

La Asociación de Armadores de Japón advirtió entonces a la agencia de noticias EFE sobre la presencia de minas en la zona, indicando que las embarcaciones no podrán pasar con seguridad hasta que se haya completado el desminado o hasta que se confirme que no hay peligro.

La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.

El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán, y alcanzado tras meses de negociaciones con mediación de Pakistán, establece el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, y la reapertura de Ormuz, mientras disponen de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones. 


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