Alrededor de 100 personas intervinieron una plaza pública de la colonia Joyas de Anáhuac, donde realizaron labores de limpieza, mantenimiento y pintura

Inicio / Nuevo León / Jóvenes y autoridades se unen para rehabilitar plaza en Escobedo

El municipio de Escobedo informó que llevó a cabo una nueva jornada de rehabilitación de espacios públicos como parte de las Jornadas Nacionales "Tequios de la Transformación", estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro del Plan México.

En esta ocasión, alrededor de 100 personas intervinieron una plaza pública de la colonia Joyas de Anáhuac, donde realizaron labores de limpieza, mantenimiento y pintura para mejorar las condiciones del espacio y fomentar la convivencia entre los vecinos.

Los trabajos fueron encabezados por José Antonio Quiroga, encargado del Despacho de la presidencia municipal de Escobedo, quien participó en las labores de pintura de bancas y destacó la importancia de involucrar a la ciudadanía, especialmente a las juventudes, en el cuidado de los espacios públicos.

"El Tequio nos recuerda que cuando se trabaja unido, los resultados son mejores. Vamos a demostrar que la juventud tiene la capacidad de hacer la diferencia con acciones concretas", expresó.

Quiroga señaló que en la 4T Norteña se apuesta por las y los jóvenes como agentes de cambio, al considerar que el rescate y conservación de los espacios públicos fortalece el tejido social y promueve comunidades más seguras.

Añadió que, una vez rehabilitada la plaza, se busca que sean los propios vecinos quienes den continuidad al mantenimiento para conservar el lugar en óptimas condiciones.

Las acciones forman parte de una estrategia que ya ha llegado a colonias como San Miguel, La Unidad y Jardines del Canadá, donde también se han realizado trabajos de recuperación de espacios comunitarios.

En la jornada participaron elementos de Fuerza Civil, integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, personal de Servicios Públicos de Escobedo, la Secretaría del Bienestar Municipal, Proxpol y oficiales de la Planta Física de Pemex.

También asistieron Roberto Martínez, encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; Mayra González, secretaria técnica de la Mesa de Paz; Marco Antonio Zavala Solís, secretario de Seguridad Ciudadana, y Daniel Flores, secretario del Bienestar Municipal.