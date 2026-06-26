Junio cierra como el mes más seguro en 16 años en Nuevo León

El gobernador Samuel García informó que junio de 2026 se registró como el mes con mejores indicadores de seguridad en Nuevo León en los últimos 16 años

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El gobernador, Samuel García, aseguró que junio de 2026 cerró como el mejor mes en materia de seguridad de los últimos 16 años, resultado que atribuyó a la coordinación entre las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno y a la estrategia implementada por la Copa Mundial de la FIFA".

El mandatario estatal señaló que durante este mes se redoblaron los esfuerzos para garantizar la seguridad en la entidad y afirmó que Nuevo León se encuentra preparado para los próximos eventos relacionados con el Mundial.

“Ha sido el mejor mes de los últimos 16 años. Estamos muy coordinados todas las autoridades y, por supuesto, con el Mundial, decirles que estamos sin novedad y listos para el fin de semana, más listos para el último juego el lunes 29 de junio”, expresó García.

El gobernador destacó que el objetivo fue consolidar a Nuevo León como la mejor sede del torneo, por lo que se fortalecieron las acciones de seguridad en todo el estado.

“Este mes de junio hemos hecho el esfuerzo de ser la mejor sede y para ello se requería que estuviera muy segura. Hoy les puedo decir con seguridad que Nuevo León está blindado”, afirmó.

Finalmente, Samuel García agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo brindado en las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.