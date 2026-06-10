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Nuevo León

La Preparatoria 25 recuerda al dr. Eduardo Aguirre Pequeño

La exposición que deja claros los alcances que puede obtener un estudiante universitario cuando se compromete con el estudio al amparo de la innovación

  • 10
  • Junio
    2026

El evento estuvo presidido por el secretario de Extensión y Cultura, José Javier Villarreal, y la directora de los “Bengalíes”, Armida Riestra de la Cruz, en la Biblioteca “Israel Cavazos Garza”, que cuenta con reconocimientos de las distintas instituciones hacia la figura del ilustre médico.

Villarreal señaló el gran valor que otorgan figuras como las de Aguirre Pequeño a la comunidad universitaria y la sociedad en general, señalándolo como maestro de maestros, adelantado a su tiempo, comprometido con la sociedad al grado de inocularse con la bacteria Treponema carateum de forma voluntaria en 1939 con el objetivo de estudiar la evolución de la enfermedad del mal del pinto.

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“La exposición, ‘Legado que construye la Universidad, Dr. Eduardo Aguirre Pequeño’, investigador, maestro y fundador, es una muestra significativa que resguarda y comparte parte del acervo histórico de la Preparatoria 25.

Eduardo Aguirre Pequeño realizó estudios de especialización en biología en La Casa del Lago, en la Ciudad de México, al lado de investigadores y maestros de primer nivel.

Entre 1937 y 1943 fue profesor de Parasitología en la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático en la Escuela Superior de Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de Salubridad e Higiene y en la Policlínica Escolar Núm. 1 de la SEP.

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Fue distinguido como Maestro Emérito y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La exposición que deja claros los alcances que puede obtener un estudiante universitario cuando se compromete con el estudio al amparo de la innovación y el servicio comunitario.


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