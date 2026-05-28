COBAT lanza campaña “Siembro un Árbol y Protejo La Vida Animal”

Con el objetivo de fortalecer la formación integral y la conciencia social de su comunidad estudiantil, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) inició la campaña “Siembro un Árbol y Protejo La Vida Animal”. El evento de arranque tuvo lugar en el plantel 05 de Ciudad Victoria y busca impactar positivamente a los 18 mil estudiantes que integran los 64 planteles de la institución en todo el estado.

Autoridades destacan compromiso de jóvenes con el entorno

Durante el evento, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, destacó que esta iniciativa es un reflejo del compromiso de las nuevas generaciones con su entorno.

"Cada árbol sembrado simboliza esperanza y responsabilidad. Acciones como esta reflejan la sensibilidad y el sentido humano que queremos seguir fortaleciendo en nuestras comunidades educativas", señaló, al tiempo que reconoció la invaluable labor de las asociaciones civiles y colectivos que se han sumado a este esfuerzo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, celebró la participación activa de los jóvenes y la presencia de sus mascotas, subrayando que estas acciones son un claro reflejo del crecimiento humanista de la sociedad.

"El cuidado del medio ambiente y el trato digno a los animales no es otra cosa que cuidarnos a nosotros mismos", puntualizó.

Campaña busca fortalecer la formación integral de estudiantes

Finalmente, el director general del COBAT, Víctor Manuel González Salum, enfatizó que esta campaña forma parte de un esfuerzo estatal por trascender las aulas.

"Estamos trabajando en los 64 centros educativos para fomentar actividades de concientización. Esta labor es fundamental, ya que buscamos una formación integral que vaya más allá de lo académico, abordando temas que nos preocupan y nos unen como sociedad", concluyó.

Con esta jornada, el COBAT reafirma su compromiso de convertir a sus estudiantes en agentes de cambio, capaces de reflexionar y actuar en favor de la preservación del medio ambiente y el bienestar animal en Tamaulipas.

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