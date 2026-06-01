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Nuevo León

Lanzan aplicación Pasaporte Nuevo León rumbo al Mundial 2026

La aplicación ofrece información turística, cultural y recreativa, además de servicios como compra de boletos, transporte y directorios

  • 01
  • Junio
    2026

Con el fin de ofrecer una herramienta para descubrir, planear y disfrutar del estado, previo al gran evento internacional de futbol, el gobierno realizó el lanzamiento de la aplicación Pasaporte Nuevo León.   

La cual busca brindar un mapa de cuáles son las actividades turísticas, culturales y recreativas de Nuevo León, sin embargo también se vuelve una herramienta clave para la planeación.   

“Arranca la app, justo en junio, mes mundialista, y un mes que va a ser recordado por Nuevo León para siempre es este mes de junio donde arranca el mundial, el mundial más norteño”, mencionó el gobernador. El Estado, el turismo, la seguridad y la experiencia, así es nuestro compromiso y les puedo decir que va a ser el mejor mundial y la mejor sede de los tres países”, añadió. 

 

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Quienes la descarguen podrán encontrar lugares, eventos, tours, rutas y pueblos mágicos. Cada uno viene descrito con detalle, descubriendo fotos, horarios, costos, encontrando los boletos desde la aplicación para festivales, conciertos, transporte público, taxis privados y avión.   

“Incluye información útil para moverse con mayor seguridad, directorios estratégicos de embajada y consulados, aerolíneas, líneas de autobuses, renta de transporte y turoperadores a quienes encontrarás a domicilio, horarios, la opción para abrir la ruta en el mapa y un botón para llamar directamente al establecimiento”, comentó Mariana Rodríguez.

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Pasaporte Nuevo León, es gratuita, se puede descargar en app store o play store, solo pedirá registrarse con nombre, correo y contraseña.  

Además, es una aplicación multilingüe que conectará con los turistas internacionales, quienes también contarán con apartado de centro de emergencia, conectado con el C4 y rutas a hospital.   

“Una herramienta para descubrir planear y disfrutar mejor la experiencia de recorrer nuevo León, porque cuando alguien abre esta plataforma encuentra ideas para su próximo recorrido para su próxima experiencia, y para su próxima historia en nuevo León”, resaltó Maricarmen Martínez, secretaria de turismo.


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