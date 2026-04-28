Daddy Yankee y Shenseea lanzan ‘Echo’, tema del Mundial 2026

La FIFA continúa calentando motores rumbo a la Copa del Mundo 2026 con el lanzamiento de “Echo”, el tercer sencillo del álbum oficial del torneo.

El tema reúne a dos figuras de talla internacional: Daddy Yankee, considerado uno de los máximos exponentes del reguetón, y la artista jamaiquina Shenseea, quienes combinan estilos para ofrecer una propuesta fresca y energética.

Echo. Echo. Echo 🎶



Stream the latest #FIFAWorldCup single Echo, by @daddy_yankee x @SHENYENG now at the link in our bio. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 28, 2026

Fusión de ritmos caribeños y latinos

“Echo” destaca por su mezcla de dancehall y reguetón, una combinación que busca capturar la esencia multicultural del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La canción cuenta con la coproducción del reconocido productor Tainy, ganador de premios Grammy, así como la participación de Ibrahim Maalouf, cuya obra “Red & Black Light” sirve como base para el tema.

A este equipo se suman nombres como Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, quienes aportan una riqueza sonora que da identidad al proyecto.

Sobre su participación, Daddy Yankee destacó el valor cultural del proyecto al señalar que la música y el futbol tienen la capacidad de unir al mundo más allá de idiomas y fronteras.

El sencillo forma parte de una estrategia de la FIFA para convertir el Mundial 2026 en una experiencia global no solo deportiva, sino también cultural y musical.

Un álbum con sello internacional

“Echo” se suma a otros temas ya revelados del álbum oficial, entre ellos: “Lighter”, interpretado por Jelly Roll y Carín León y “Por Ella”, a cargo de Belinda y Los Ángeles Azules.

Con esta diversidad de artistas y géneros, el proyecto busca reflejar la pluralidad cultural que caracteriza al torneo más importante del futbol mundial.

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