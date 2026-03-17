Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_38_ff6ff621d5
Escena

Carín León y Jelly Roll lanzan primer sencillo rumbo al Mundial

La canción 'Lighter' de Carín León y Jelly Roll, será el primer sencillo del histórico álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • 17
  • Marzo
    2026

La FIFA dio el primer paso en su ambicioso proyecto musical rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el anuncio de “Lighter”, tema que une a Carín León y Jelly Roll en una colaboración que promete marcar el tono del torneo.

El sencillo, que estará disponible a partir del 20 de marzo, será la carta de presentación del primer álbum oficial en la historia de una Copa del Mundo, un proyecto que busca integrar a artistas de distintas culturas y géneros musicales.

El anuncio fue adelantado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó que esta iniciativa reunirá tanto a estrellas consolidadas como a nuevas voces para crear “un ritmo global” que celebre el futbol.

A través de redes sociales, el organismo compartió un primer adelanto del tema con imágenes del torneo y un fragmento musical que deja ver la fusión de estilos entre ambos artistas.

Fusión de géneros y culturas

“Lighter” destaca por su base rockera con matices country, combinando el estilo característico de Jelly Roll, originario de Tennessee, con la esencia regional mexicana de Carín León.

jelly.JPG

La producción estuvo a cargo de Cirkut, quien recientemente fue reconocido como Productor del Año, No Clásico en los premios Grammy 2026.

Infantino calificó el sencillo como una propuesta “innovadora” que marcará el rumbo del resto del álbum.

carín.JPG

De acuerdo con la FIFA, la canción busca simbolizar la unión de los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, mediante una propuesta sonora que trasciende fronteras y refleja la diversidad cultural de América del Norte.

El organismo destacó que este enfoque también pretende conectar con la pasión global por el futbol, llevando la experiencia del Mundial más allá de la cancha.

La edición 2026 será inédita al contar, por primera vez, con tres sedes nacionales y un formato ampliado. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, con partidos en distintas ciudades de los países anfitriones.

La gran final está programada en el New York New Jersey Stadium, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

app_conoce_mexico_mundial_5773873890
Gobierno lanzará app 'Conoce México' rumbo al Mundial 2026
INFO_7_UNA_FOTO_15_20ebd2f0c0
Aprueban monedas conmemorativas del Mundial 2026
Samuel_Garcia_56fa209c03
Da Samuel la bienvenida a nuevo coordinador de Guardia Nacional
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_18_at_1_49_51_PM_6a175d0016
NL lidera turismo y genera derrama de más de $14,000 millones
sheinbaum_88_aniversario_expropiacion_petrolera_1d6ba4d8de
Sheinbaum atribuye reducción a deuda de Pemex a leyes secundarias
ap_7509160185_custom_032d6b8496873b459b2ff478d37e4d1a0dfc1571_9fd0a3bcf8
César Chávez es acusado de abusar sexualmente durante décadas
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×