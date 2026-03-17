Carín León y Jelly Roll lanzan primer sencillo rumbo al Mundial

La FIFA dio el primer paso en su ambicioso proyecto musical rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el anuncio de “Lighter”, tema que une a Carín León y Jelly Roll en una colaboración que promete marcar el tono del torneo.

El sencillo, que estará disponible a partir del 20 de marzo, será la carta de presentación del primer álbum oficial en la historia de una Copa del Mundo, un proyecto que busca integrar a artistas de distintas culturas y géneros musicales.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

El anuncio fue adelantado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó que esta iniciativa reunirá tanto a estrellas consolidadas como a nuevas voces para crear “un ritmo global” que celebre el futbol.

A través de redes sociales, el organismo compartió un primer adelanto del tema con imágenes del torneo y un fragmento musical que deja ver la fusión de estilos entre ambos artistas.

Fusión de géneros y culturas

“Lighter” destaca por su base rockera con matices country, combinando el estilo característico de Jelly Roll, originario de Tennessee, con la esencia regional mexicana de Carín León.

La producción estuvo a cargo de Cirkut, quien recientemente fue reconocido como Productor del Año, No Clásico en los premios Grammy 2026.

Infantino calificó el sencillo como una propuesta “innovadora” que marcará el rumbo del resto del álbum.

De acuerdo con la FIFA, la canción busca simbolizar la unión de los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, mediante una propuesta sonora que trasciende fronteras y refleja la diversidad cultural de América del Norte.

El organismo destacó que este enfoque también pretende conectar con la pasión global por el futbol, llevando la experiencia del Mundial más allá de la cancha.

La edición 2026 será inédita al contar, por primera vez, con tres sedes nacionales y un formato ampliado. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, con partidos en distintas ciudades de los países anfitriones.

La gran final está programada en el New York New Jersey Stadium, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

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