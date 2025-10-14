Cerrar X
Nuevo León

Levanta Profepa clausura precautoria al zoológico La Pastora

Profepa levanta clausura del zoológico La Pastora tras mejorar medidas de higiene; continúa investigación del caso de la osa Mina

  • 14
  • Octubre
    2025

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó este martes la clausura preventiva impuesta al zoológico La Pastora el pasado 3 de octubre, aplicada inicialmente por el riesgo de contagio de leptospirosis, enfermedad que padece la osita Mina.

La medida fue retirada luego de que el establecimiento demostrara avances significativos en el cumplimiento de las medidas correctivas urgentes.

La clausura precautoria concluye después de que el zoológico lograra descartar el riesgo de posibles contagios y reforzara sus protocolos de higiene.

A pesar del levantamiento de la medida preventiva, la Profepa enfatizó que la investigación y revisión del caso de la Osa Mina, que fue trasladada a Pachuca y se restablece en la Fundación Invictus, continuarán para determinar e imponer las sanciones correspondientes. 

5b385ae5-d0f2-4a8f-9be3-d73167c4c037.jpg

Además, la dependencia iniciará la inspección del resto de los ejemplares albergados en el sitio, con el fin de asegurar que todos reciban un trato digno y se encuentren en condiciones de bienestar.

El levantamiento de la clausura se sustenta en una visita de inspección realizada entre el 8 y el 11 de octubre.

Los inspectores de la Procuraduría verificaron el cumplimiento de las medidas de seguridad y complementarias, con el principal hallazgo fue el descarte de leptospirosis. 

El zoológico presentó 29 resultados negativos de la prueba PCR para detectar leptospirosis en ejemplares albergados en áreas cercanas a la Osa Mina, confirmando que la enfermedad no se ha propagado.

4a5bf28e-0730-43c9-9273-abb822e749a5.jpg

En salud dermatológica se revisaron 493 ejemplares para detectar problemas de piel similares a los presentados por la osa Mina. Se constató que ninguno presenta dichas afecciones.

En tanto a bioseguridad e higiene se inspeccionaron y limpiaron áreas críticas (almacenes, cocinas y jaulas). 

Se verificó la implementación de medidas de bioseguridad, incluyendo el uso correcto de guantes, botas, cubrebocas y el protocolo de lavado de manos. Además, se reforzaron mallas, se colocaron trampas vivas para fauna feral (mapaches, zorros, gatos) y se mejoró el manejo de residuos.

Se encontraron ejemplares con bajo peso cuyos historiales clínicos están siendo revisados: un jaguar negro, un rinoceronte blanco, un león africano blanco, un elefante africano y un chimpancé hembra. 

La Profepa indicó que los cinco están recibiendo tratamiento médico por distintos padecimientos.

da80d9c3-f33e-40c6-a8fa-11cf712f7f7e.jpg


