Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora

Luego de las polémicas en las que se vio envuelto el Zoológico La Pastora por el caso de la osa "Mina", la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) resolvió clausurar las instalaciones del parque temporalmente,

En un comunicado, el órgano afirmó que los días 25, 26 y 27 de septiembre se realizó una exhaustiva revisión al lugar, donde determinaron que el lugar no cumple con las normativas de trato digno y respetuoso a ejemplares de vida silvestre.

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, además de la Ley General de Vida Silvestre; estos sellos se levantarán en cuanto las autoridades constaten que se tomaron medidas adecuadas para garantizar el bienestar y el trato digno a los animales.

“Para la Profepa, es fundamental garantizar que los ejemplares en cautiverio reciban un trato digno. Por esta razón, además de las medidas implementadas para proteger a Mina y la reciente clausura, informamos que incrementaremos las acciones de inspección y vigilancia de los zoológicos con el fin de verificar las condiciones y el estado de los ejemplares que albergan”, señaló Mariana Boy Tamborrell, titular de la dependencia.

CONFIRMAN MAL MANEJO DE LA SALUD DE LA OSA "MINA"

Aunado a esta clausura, Profepa esclareció el caso de la osa "Mina", confirmando que este ejemplar de oso negro americano, listada como NOM-059-SEMARNAT-2010, catregoría "peligro de extinción", presentaba grave deterioro físico y de salud, el cual fue provocado por el mal manejo médico.

De igual manera, presentaba deficiencia nutricional, lesiones, úlseras de la piel y no contabqa con protocolos adecuados de rehabilitación para su enfermedad, la cual identificaron como leptospirosis. No se encontró registro sobre tratamiento médico para "Mina"

“Ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”, explicó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

