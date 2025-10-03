Cerrar X
La_Pastora_clausura_02_449ecd78ea
Nuevo León

Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora

Señalaron que en cuanto se cumplan las medidas correctivas y se verifique que los demás ejemplares están en condiciones de trato digno la clausura se levanta

  • 03
  • Octubre
    2025

Luego de las polémicas en las que se vio envuelto el Zoológico La Pastora por el caso de la osa "Mina", la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) resolvió clausurar las instalaciones del parque temporalmente,

En un comunicado, el órgano afirmó que los días 25, 26 y 27 de septiembre se realizó una exhaustiva revisión al lugar, donde determinaron que el lugar no cumple con las normativas de trato digno y respetuoso a ejemplares de vida silvestre.

LaPastora_clausura_03.jpg

De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, además de la Ley General de Vida Silvestre; estos sellos se levantarán en cuanto las autoridades constaten que se tomaron medidas adecuadas para garantizar el bienestar y el trato digno a los animales.

“Para la Profepa, es fundamental garantizar que los ejemplares en cautiverio reciban un trato digno. Por esta razón, además de las medidas implementadas para proteger a Mina y la reciente clausura, informamos que incrementaremos las acciones de inspección y vigilancia de los zoológicos con el fin de verificar las condiciones y el estado de los ejemplares que albergan”, señaló Mariana Boy Tamborrell, titular de la dependencia.

LaPastora_clausura_01.jpg

CONFIRMAN MAL MANEJO DE LA SALUD DE LA OSA "MINA"

Aunado a esta clausura, Profepa esclareció el caso de la osa "Mina", confirmando que este ejemplar de oso negro americano, listada como  NOM-059-SEMARNAT-2010, catregoría "peligro de extinción", presentaba grave deterioro físico y de salud, el cual fue provocado por el mal manejo médico.

De igual manera, presentaba deficiencia nutricional, lesiones, úlseras de la piel y no contabqa con protocolos adecuados de rehabilitación para su enfermedad, la cual identificaron como leptospirosis. No se encontró registro sobre tratamiento médico para "Mina"

LaPastora_clausura_02.jpg

“Ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”, explicó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

La_Pastora_clausura_03_ec9d39b90f
Acusan que clausura de 'La Pastora' tiene fines políticos
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Diputados exigen revisar el caso de la osita Mina en La Pastora
EH_CONTEXTO_2025_09_29_T143634_422_7bfa86d7d4
Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida
publicidad

Últimas Noticias

IMG_5141_f6b81507a3
Borregos derrota a Auténticos en el Clásico Estudiantil por 27-24
AP_25277112435421_c97ca05905
Fans mexicanos celebran lanzamiento de 'The Life of a Showgirl'
explosion_pipa_cdmx_a3d5fd41fc
Impondrán nuevas regulaciones a transporte de gas tras tragedia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_51_20_PM_c98ef6dba5
Moderniza NL parabuses con enfoque en seguridad y accesibilidad
publicidad
×