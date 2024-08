Liberarían Par Vial ¡en 3 semanas!; prometen solucionar atorones

El gobierno de Nuevo León admitió que los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto terminaron por “fastidiar”, aún más, al Par Vial, pero aseguró que el 80% de la superficie de rodamiento, hoy cerrada, será reabierta tan pronto como en tres semanas; esto es, antes de que inicie el ciclo escolar.

Es decir, 12 de los 16 puntos que hoy cuentan con cierres parciales o totales en el principal corredor oriente-poniente de la urbe regia, estarían liberados para el lunes 26 de agosto, cuando estudiantes de nivel básico retoman sus actividades académicas.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana del estado, indicó en entrevista exclusiva, que tiene proyectos tanto para solucionar de fondo la ya emproblemada vía, como para enfrentar los recientes estragos.

Y agregó que planean abrir los Carriles Exprés dañados por las lluvias para finales de agosto, y que incluso los de Morones Prieto estarían listos una semana antes.

Estas obras, afirmó Villarreal, tienen un avance de 50% y actualmente hay 12 frentes de trabajo donde tienen hasta 25 máquinas de alto calibre como retroexcavadoras y grúas.

“Ya de lado Constitución traemos la línea del Metro que no le quita espacio a los carriles, pero sí nos va a ayudar con el transporte colectivo; es el proyecto que traemos para ese par vial.

Además, añadió que las empresas constructoras le reportan avances de 45% a 55% en diversos tramos de los carriles exprés.

El costo, dijo, lo están absorbiendo estas, pero el estado se los reembolsará tanto con recursos propios como con lo que aporte la Federación, cuyos montos “ya están solicitados”.

Afirmó también que, tras la apertura, se procederá a arreglar los taludes en el río Santa Catarina.

El resto de las obras, dijo, se tendrán que completar en próximos meses, incluyendo las obras de Bonifacio Salinas y el Puente Azteca, mientras que las del metro deberán quedar listas antes del 2026.

Esto con respecto a las obras estatales, ya que hay algunas obras en el par vial que son municipales.

“Alberto nos fastidió los carriles exprés, pusimos una meta de en dos meses arreglarlos y están con todas las constructoras en eso; aprovechando un decreto de emergencia, se pusieron a trabajar de inmediato, y lo que estamos haciendo es arreglar los carriles exprés para, ya que estén, arreglar los carriles exprés y vamos a proteger los taludes, ya con una solución más definitiva.

“Nos pusimos de meta este mes de agosto para terminar la reparación temporal para que queden en uso los Carriles Exprés y se puede abrir la vialidad, a finales de agosto, sí”, indicó Villarreal.

Este martes, El Horizonte reveló que el Par Vial Constitución-Morones Prieto es un dolor de cabeza para los automovilistas porque, de los 50 kilómetros que tiene, hay 16 cierres viales que abarcan 17.5 kilómetros, el 35 % en donde hay cierres, frentes de trabajo y afectaciones que lo hacen inoperante.

AVANZA METRO AL 50 POR CIENTO

El titular de Movilidad y Planeación Urbana afirmó que las líneas 4 y 6 del son fundamentales para el rediseño del Par Vial, pues le van a quitar carga vehicular.

Indicó que la Línea 6 lleva un avance de 50% aún y con las lluvias.

Indicó que los cierres de los carriles exprés por “Alberto” han ayudado a trabajar con más celeridad.

“Se ha estado avanzando, se ha estado aprovechando que está trabajando en los carriles exprés para meterle un poco más de acelerador a la línea del metro, ya se ve más columnas y trabes, la gente lo puede ver, un porcentaje, pues llevemos como 50% de ese tramo.

El funcionario indicó que sé que se sostiene que las líneas del Metro estarán listas para el mundial de futbol en el 2026.

“Estamos trabajando para eso, tú te has dado cuenta de que llueve una semana y pues son días en que no se puede trabajar, sobre todo en estas obras donde hay gente encaramada en los capiteles y lloviendo no se puede trabajar, pero estamos por terminar como es el compromiso”, señaló.

ESPERA NL APOYO DE LA FEDERACIÓN

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, indicó que el gobierno estatal ya cumplió con el “papeleo” para solicitar a la Federación recursos para afrontar los daños por desastres naturales.

Si estos se tardan más de lo previsto, afirmó, el estado los pondrá.

En anteriores ocasiones, se ha informado que los daños por Alberto suman $4,800 millones de pesos. En su visita con el presidente de la República, el gobernador, Samuel García, indicó que en primera instancia le liberarían $1,500 millones de pesos.

Villarreal no informó si esta cantidad ya llegó al estado.

“Se está trabajando, tú puedes ir a ver al río y ahí, yo creo que debe haber como 20 o 25 máquinas, grúas y retos trabajando.

“Hay un acuerdo con las empresas constructoras para que empezaran a trabajar mientras se hacen los papeleos, pero como hay un decreto emergencia se puede hacer eso. Hay recursos solicitados a la federación para deshacer natural y estamos esperando a que lleguen esos recursos y si no llegan el estado afrontará esos costos”, expresó.

